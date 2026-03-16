Морква в Україні почала дешевшати

В Україні протягом двох тижнів поспіль фіксують зниження відпускних цін на моркву, повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Вони говорять, що ключовим фактором здешевлення стала тепла погода.

За словами експертів, потепління сприяє швидшому погіршенню якості моркви у сховищах, тому виробники намагаються якомога швидше реалізувати продукцію, особливо нижчої якості.

Зверніть увагу! Наразі моркву продають по 6–12 гривень за кілограм (0,14–0,27 долара США за кілограм), що в середньому приблизно на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Фермери пояснюють зниження цін збільшенням пропозиції на ринку. Господарства, які раніше стримували продажі, почали активніше реалізовувати наявні обсяги продукції. Додатковий тиск на ринок створює значна кількість некондиційних коренеплодів, що також впливає на вартість якісної моркви.

Важливо! Водночас нинішні ціни вже суттєво відрізняються від тогорічних показників. Станом на зараз морква в Україні коштує в середньому на 72% дешевше, ніж у першій декаді березня 2025 року.

