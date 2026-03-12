Українські виробники яблук виходять на ринок Індії

Голова громадської спілки "Укрсадвинпром" Володимир Печко розповів, що українські виробники яблук можуть вийти на новий великий ринок збуту – Індію, повідомляє delo.ua. Після успішної тестової поставки продукції садівники отримали можливість укладати контракти та налагоджувати регулярний експорт.

За словами фахівця, пробна партія українських яблук, яку раніше відправили до Індії, підтвердила відповідність продукції вимогам місцевого ринку.

Експерт зазначив, що Україна має значний потенціал для експорту яблук у цю країну. Наразі українські виробники мають приблизно тисячу контейнерів експортно орієнтованих яблук, однак цей обсяг постачається на різні ринки. Зокрема, українські яблука експортують до країн Близького Сходу та Європи, серед яких Дубай, Велика Британія та Швеція.

Реально ми могли б постачати до Індії близько 500 контейнерів яблук на рік. Загальна вартість такого експорту може становити приблизно 500 мільйонів гривень,

– зазначив Печко.

За даними міжнародних досліджень, Індія щороку імпортує близько 500–560 тисяч тонн яблук на суму понад 400 мільйонів доларів США. Основними постачальниками цієї продукції на індійський ринок є Іран, Туреччина, Афганістан та Сполучені Штати Америки.

Водночас обсяги українського експорту яблук поки що значно менші. У сезоні 2024–2025 років Україна поставила на зовнішні ринки лише 16,8 тисячі тонн яблук на суму 10,1 мільйона доларів США. У галузі очікують, що повноцінний експорт українських яблук до Індії може розпочатися вже з наступного року.

Зверніть увагу! Водночас наразі частина садівників більше орієнтується на внутрішній ринок, де ціни на продукцію часто вищі, ніж на зовнішніх ринках. Крім того, розвиток експорту до Індії ускладнює тривала логістика. Доставка яблук до цієї країни займає приблизно два місяці, що робить постачання наприкінці сезону більш ризикованим.