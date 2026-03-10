Як змінилися ціни на овочі та фрукти за тиждень

Минулого тижня на українському ринку овочів переважала тенденція до зниження цін, повідомляє EastFruit. Найбільше подешевшали окремі популярні позиції з так званого "борщового набору".

Дивіться також Неврожай вдарив по експорту: чому поставки української смородини обвалилися

Зокрема, продовжили падати ціни на білокачанну капусту (з 9 – 11 до 8 – 11 гривень за кілограм), а також знизилася вартість картоплі (з 12 – 15 до 12 – 14 гривень за кілограм). Активніший продаж моркви зі сховищ також сприяв зниженню цін на цей овоч (з 12 – 15 до 10 – 14 гривень за кілограм).

Другий тиждень поспіль дешевшають помідори (з 110 – 135 до 110 – 125 гривень за кілограм). Водночас на ринку огірків спостерігалося розширення діапазону цін (з 120 – 170 до 100 – 180 гривень за кілограм).

Крім того, знизилися ціни на цвітну капусту (з 155 – 165 до 125 – 145 гривень за кілограм) та броколі (з 160 – 170 до 125 – 135 гривень за кілограм). Подешевшали також пекінська капуста (з 25 – 35 до 25 – 30 гривень за кілограм) і часник (з 115 – 125 до 100 – 120 гривень за кілограм). При цьому український часник поступово втрачає позиції на внутрішньому ринку, поступаючись дешевшій продукції з Китаю.

Зверніть увагу! У сегменті зелені продовжує дешевшати салат (з 200 – 230 до 180 – 200 гривень за кілограм). Водночас ціни на зелену цибулю (з 145 – 155 до 190 – 210 гривень за кілограм) та кріп (з 195 – 205 до 200 – 220 гривень за кілограм) навпаки зросли.

Як змінилися ціни на фрукти?

У фруктовому сегменті зафіксували зниження цін на цитрусові. Водночас гранат і авокадо подорожчали, тоді як хурма стала дешевшою.

Крім того, на ринку винограду розширився діапазон цін (з 60 – 170 до 55 – 260 гривень за кілограм), тоді як на суницю садову він навпаки звузився (з 320 – 450 до 380 – 420 гривень за кілограм).

Надлишок продукції тисне на ринок: в Україні значно подешевшала морква