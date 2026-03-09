Чому впав експорт української смородини?

Через складні погодні умови експорт смородини з України у 2025 році значно зменшився, особливо у сегменті замороженої ягоди, повідомляють аналітики EastFruit. Втім смородина традиційно не є яскраво вираженою експортною ягодою для України, зазвичай обсяги її поставок за кордон формуються за залишковим принципом – залежно від врожаю та наявності надлишків на внутрішньому ринку.

За даними Асоціації "Ягідництво України", оприлюдненими в аналітичному звіті про зовнішню торгівлю ягодами, у 2025 році виробництво смородини скоротилося через несприятливу погоду. Це безпосередньо вплинуло на експорт як свіжої, так і замороженої продукції.

Зокрема, у сегменті свіжої ягоди помітно знизилися постачання до Польщі, яка традиційно є ключовим ринком для українських експортерів. Водночас напрямок до Молдови зберіг економічну привабливість, що дозволило не лише втримати обсяги експорту, а й навіть зафіксувати незначне зростання.

Як змінилися обсяги експорту ягоди?

Обсяги експорту замороженої смородини скоротилися майже у п'ять разів порівняно з аналогічним періодом 2024 року, хоча в абсолютних показниках ця різниця не є критичною.

Основна частина виробленої замороженої ягоди була реалізована на внутрішньому ринку. Серед зовнішніх покупців найбільшу частку закупівель забезпечують Болгарія – 31%, Італія – 15%, Польща – 15% та Німеччина – 15%, які формують базовий попит на українську продукцію.

Імпорт замороженої смородини залишається незначним. Переважно він використовується для покриття короткострокових дефіцитів між періодами поставок української продукції – здебільшого за рахунок польської ягоди.

