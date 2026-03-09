Почему упал экспорт украинской смородины?

Из-за сложных погодных условий экспорт смородины из Украины в 2025 году значительно уменьшился, особенно в сегменте замороженной ягоды, сообщают аналитики EastFruit. Впрочем смородина традиционно не является ярко выраженной экспортной ягодой для Украины, обычно объемы ее поставок за границу формируются по остаточному принципу – в зависимости от урожая и наличия излишков на внутреннем рынке.

По данным Ассоциации "Ягодоводство Украины", обнародованным в аналитическом отчете о внешней торговле ягодами, в 2025 году производство смородины сократилось из-за неблагоприятной погоды. Это непосредственно повлияло на экспорт как свежей, так и замороженной продукции.

В частности, в сегменте свежей ягоды заметно снизились поставки в Польшу, которая традиционно является ключевым рынком для украинских экспортеров. В то же время направление в Молдову сохранило экономическую привлекательность, что позволило не только удержать объемы экспорта, но и даже зафиксировать незначительный рост.

Как изменились объемы экспорта ягоды?

Объемы экспорта замороженной смородины сократились почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2024, хотя в абсолютных показателях эта разница не является критической.

Основная часть произведенной замороженной ягоды была реализована на внутреннем рынке. Среди внешних покупателей наибольшую долю закупок обеспечивают Болгария – 31%, Италия – 15%, Польша – 15% и Германия – 15%, которые формируют базовый спрос на украинскую продукцию.

Импорт замороженной смородины остается незначительным. Преимущественно он используется для покрытия краткосрочных дефицитов между периодами поставок украинской продукции – основном за счет польской ягоды.

