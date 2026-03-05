Что привело к удешевлению моркови?

По данным ежедневного мониторинга аналитического проекта EastFruit, на этой неделе на украинском рынке корнеплодов снизились цены на морковь. Основной причиной стало увеличение продаж продукции из хранилищ.

Смотрите также Психологический предел преодолен: качественные яблоки в Украине стоят около 70 гривен за килограмм

Сейчас украинские производители предлагают морковь в среднем на 11 процентов дешевле, чем неделей ранее. Отгрузки осуществляются по ценам от 8 до 14 гривен за килограмм в зависимости от качества продукции и объемов партий.

Интересно! Фермеры отмечают, что на цены негативно влияет увеличение предложения моркови среднего и низкого качества. По состоянию на начало весны 2026 года качество части овощей в хранилищах заметно ухудшилось, поэтому производители вынуждены активнее распродавать запасы.

В то же время участники рынка сообщают, что владельцы качественной моркови, которая хорошо хранится, часто решают временно приостановить продажи.

Обратите внимание! При этом нынешние цены на морковь в Украине уже примерно на 64 процента ниже, чем в начале марта 2025 года. Большинство участников рынка также допускает дальнейшую стагнацию в этом сегменте из-за низкой торговой активности.

Украинский чеснок теряет позиции: почему китайский импорт вытесняет местных производителей?