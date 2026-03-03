Яблоки в Украине преодолели психологический рубеж в 70 гривен за килограмм

На украинском рынке яблок наблюдается переход к стабильно высокому ценовому уровню. Как сообщает EastFruit, в супермаркетах сортовые яблоки, в частности Golden Delicious и Red Chief, реализуются примерно по 70 гривен за килограмм (около 1,4 евро за килограмм).

Даже несмотря на достаточно хороший урожай 2025 года, цены не вернулись к уровню многолетней давности. Еще несколько лет назад яблоки в Украине продавались по 15 – 20 гривен за килограмм.

Обратите внимание! По словам директора по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерины Зверевой, производители сейчас работают в условиях значительно более высоких затрат на энергию, хранение, логистику и рабочую силу. Кроме того, через зимние морозы были повреждены насаждения, преимущественно косточковых культур, но частично и яблоневые сады, что создает риски дальнейшего роста цен.

В то же время на рынке сохраняется значительная разница в стоимости продукции. На рынках яблоки можно приобрести от 40 гривен за килограмм (примерно 0,8 евро за килограмм) и выше. В сетевых супермаркетах, в частности дискаунтерах, иногда предлагают более дешевые варианты за счет меньшего калибра или низкого качества партий. Однако для качественного сортового яблока отметка в 70 гривен за килограмм фактически уже стала новой реальностью.

Важно! Основными факторами подорожания остаются инфляционное давление, рост затрат на энергоносители и логистику, а также сокращение предложения качественной продукции в конце сезона.

