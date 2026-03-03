Яблоки в Украине преодолели психологический рубеж в 70 гривен за килограмм
На украинском рынке яблок наблюдается переход к стабильно высокому ценовому уровню. Как сообщает EastFruit, в супермаркетах сортовые яблоки, в частности Golden Delicious и Red Chief, реализуются примерно по 70 гривен за килограмм (около 1,4 евро за килограмм).
Даже несмотря на достаточно хороший урожай 2025 года, цены не вернулись к уровню многолетней давности. Еще несколько лет назад яблоки в Украине продавались по 15 – 20 гривен за килограмм.
Обратите внимание! По словам директора по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерины Зверевой, производители сейчас работают в условиях значительно более высоких затрат на энергию, хранение, логистику и рабочую силу. Кроме того, через зимние морозы были повреждены насаждения, преимущественно косточковых культур, но частично и яблоневые сады, что создает риски дальнейшего роста цен.
В то же время на рынке сохраняется значительная разница в стоимости продукции. На рынках яблоки можно приобрести от 40 гривен за килограмм (примерно 0,8 евро за килограмм) и выше. В сетевых супермаркетах, в частности дискаунтерах, иногда предлагают более дешевые варианты за счет меньшего калибра или низкого качества партий. Однако для качественного сортового яблока отметка в 70 гривен за килограмм фактически уже стала новой реальностью.
Важно! Основными факторами подорожания остаются инфляционное давление, рост затрат на энергоносители и логистику, а также сокращение предложения качественной продукции в конце сезона.
Импортные яблоки вытесняют украинские: впервые за 8 лет сальдо стало отрицательным
В 2025 году Украина впервые за 8 лет зафиксировала отрицательное сальдо торговли яблоками, когда импорт превысил экспорт.
Экспорт составил 14,5 тысяч тонн на 8,4 миллиона долларов, тогда как импорт достиг 22,6 тысяч тонн на 27,8 миллиона долларов, причем импортные яблоки стоили втрое дороже.