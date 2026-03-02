Какие овощи подорожали за неделю?

В Украине начала расти цена на картофель в Украине картофель (с 10 – 14 до 12 – 15 гривен за килограмм), что связано с оживлением спроса на внутреннем рынке, сообщает EastFruit. В то же время дороже, чем неделей ранее, продавались морковь (с 9 – 13 до 12 – 15 гривен за килограмм) и столовая свекла (с 7 – 9 до 10 – 12 гривен за килограмм).

Вместе с тем белокочанная капуста подешевела (с 10 – 12 до 9 – 11 гривен за килограмм). Небольшое увеличение предложения огурцов из местных тепличных хозяйств заставило продавцов пересмотреть цены в сторону снижения (с 140 – 180 до 120 – 170 гривен за килограмм), аналогичная тенденция наблюдалась и на рынке помидоров (с 130 – 140 до 110 – 135 гривен за килограмм).

Пекинская капуста, наоборот, прибавила в цене (с 25 – 30 до 25 – 35 гривен за килограмм), тогда как зеленый лук (с 200 – 220 до 135 – 145 гривен за килограмм) и салат (с 300 – 350 до 200 – 230 гривен за килограмм) стали более доступными для покупателей.

Обратите внимание! В фруктово-ягодном сегменте снижение стоимости зафиксировали на землянику садовую, которая подешевела по сравнению с предыдущей неделей (с 430 – 650 до 320 – 450 гривен за килограмм).

