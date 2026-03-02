Які овочі подорожчали за тиждень?

В Україні почала зростати ціна на картоплю (з 10 – 14 до 12 – 15 гривень за кілограм), що пов'язано з пожвавленням попиту на внутрішньому ринку, повідомляє EastFruit. Водночас дорожче, ніж тижнем раніше, продавалися морква (з 9 – 13 до 12 – 15 гривень за кілограм) та столові буряки (з 7 – 9 до 10 – 12 гривень за кілограм).

Читайте також Надлишок капусти обвалює ціни в Європі: виробники готуються до складного 2026 року

Разом із тим білокачанна капуста подешевшала (з 10 – 12 до 9 – 11 гривень за кілограм). Невелике збільшення пропозиції огірків із місцевих тепличних господарств змусило продавців переглянути ціни у бік зниження (з 140 – 180 до 120 – 170 гривень за кілограм), аналогічна тенденція спостерігалася і на ринку помідорів (з 130 – 140 до 110 – 135 гривень за кілограм).

Пекінська капуста, навпаки, додала у ціні (з 25 – 30 до 25 – 35 гривень за кілограм), тоді як зелена цибуля (з 200 – 220 до 135 – 145 гривень за кілограм) та салат (з 300 – 350 до 200 – 230 гривень за кілограм) стали доступнішими для покупців.

Зверніть увагу! У фруктово-ягідному сегменті зниження вартості зафіксували на суницю садову, яка подешевшала порівняно з попереднім тижнем (з 430 – 650 до 320 – 450 гривень за кілограм).

Ціни на огірки в Україні впали: скільки коштує кілограм у супермаркеті?