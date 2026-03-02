Які овочі подорожчали за тиждень?
В Україні почала зростати ціна на картоплю (з 10 – 14 до 12 – 15 гривень за кілограм), що пов'язано з пожвавленням попиту на внутрішньому ринку, повідомляє EastFruit. Водночас дорожче, ніж тижнем раніше, продавалися морква (з 9 – 13 до 12 – 15 гривень за кілограм) та столові буряки (з 7 – 9 до 10 – 12 гривень за кілограм).
Читайте також Надлишок капусти обвалює ціни в Європі: виробники готуються до складного 2026 року
Разом із тим білокачанна капуста подешевшала (з 10 – 12 до 9 – 11 гривень за кілограм). Невелике збільшення пропозиції огірків із місцевих тепличних господарств змусило продавців переглянути ціни у бік зниження (з 140 – 180 до 120 – 170 гривень за кілограм), аналогічна тенденція спостерігалася і на ринку помідорів (з 130 – 140 до 110 – 135 гривень за кілограм).
Пекінська капуста, навпаки, додала у ціні (з 25 – 30 до 25 – 35 гривень за кілограм), тоді як зелена цибуля (з 200 – 220 до 135 – 145 гривень за кілограм) та салат (з 300 – 350 до 200 – 230 гривень за кілограм) стали доступнішими для покупців.
Зверніть увагу! У фруктово-ягідному сегменті зниження вартості зафіксували на суницю садову, яка подешевшала порівняно з попереднім тижнем (з 430 – 650 до 320 – 450 гривень за кілограм).
Ціни на огірки в Україні впали: скільки коштує кілограм у супермаркеті?
Ціни на тепличні огірки в Україні знизилися через зростання пропозиції та зменшення попиту, зараз вони коштують 125 – 170 гривень за кілограм, що на 11% дешевше, ніж минулого тижня.
У супермаркетах України ціни на огірки становлять: Auchan – 189,90 грн/кг, Metro – 175,76 грн/кг, Megamarket – 225 грн/кг, Varus – 219,90 грн/кг, АТБ – 219,89 грн/кг, Сільпо – 208,30 грн/кг.