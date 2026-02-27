Чому огірки нині здешевшали?

Ціни на тепличні огірки в Україні почали знижуватися, повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Учасники ринку пояснюють тенденцію збільшенням пропозиції огірків нового обороту з українських господарств, а також зменшенням споживчої активності.

Читайте також Тиждень цінових гойдалок: які овочі й фрукти подорожчали найбільше

За даними експертів, нині майже всі стаціонарні тепличні комбінати країни вже розпочали продаж нової продукції, що суттєво вплинуло на баланс попиту і пропозиції. Після коригування цін тепличні огірки реалізують у межах по 125 – 170 гривень за кілограм. Це в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Готові масштабувати агробізнес? Open Agri Club надає фінансування підприємствам до 1500 Га на вигідних умовах для розвитку підприємств. А разом з коштами ви також отримуєте стратегічне планування, аналіз ґрунтів, сучасні агротехнології та підтримку надійного партнера.

Додатковим фактором здешевлення стало послаблення попиту. Гуртові компанії та роздрібні мережі цього тижня скоротили закупівлі українського огірка, пояснюючи це повільними темпами продажів у роздрібній торгівлі.

Зверніть увагу! Попри нинішнє зниження, ціни на тепличні огірки залишаються приблизно на 50% вищими, ніж наприкінці лютого 2025 року. Учасники ринку не виключають подальшого здешевлення, оскільки пропозиція місцевої продукції продовжує зростати, тоді як рівень збуту залишається стриманим.

Скільки коштують огірки у супермаркеті?

Згідно з даними сайту "Мінфін", у популярних торгівельних мережах України встановилися такі ціни на огірки:

Auchan 189,90 гривні за кілограм;

189,90 гривні за кілограм; Metro 175,76 гривні за кілограм;

175,76 гривні за кілограм; Megamarket 225 гривні за кілограм;

225 гривні за кілограм; Varus 219,90 гривні за кілограм;

219,90 гривні за кілограм; АТБ 219,89 гривні за кілограм;

219,89 гривні за кілограм; Сільпо 208,30 гривні за кілограм.

В Україні подешевшав столовий буряк: скільки він коштує та чому впали ціни?