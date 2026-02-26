Чому впали ціни на буряк в Україні?

Із початку тижня на українському ринку спостерігається зниження цін у сегменті столових буряків. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Головною причиною здешевлення стало збільшення пропозиції коренеплодів. Частина виробників вирішила не продовжувати зберігання овочів і розпочала активний продаж запасів зі сховищ, що одразу вплинуло на відпускні ціни.

Наразі фермери пропонують столові буряки за ціною від 5 до 10 гривень за кілограм (0,12 – 0,23 долара США за кілограм) залежно від якості та обсягів партій. Це в середньому на 12 відсотків дешевше, ніж тижнем раніше.

Учасники ринку зазначають, що через перебої з електропостачанням у невеликих господарствах якість продукції у сховищах погіршується, тому аграрії змушені швидко реалізовувати запаси. Водночас великі виробники, які мають генератори та стабільні умови зберігання, тимчасово стримують продажі через надлишкову пропозицію на ринку.

Зверніть увагу! Станом на зараз столовий буряк в Україні коштує в середньому на 59 відсотків дешевше, ніж у цей самий період минулого року. Водночас аналітики не виключають зміни ситуації найближчим часом, адже цьогорічний урожай був відносно невеликим, а запаси якісної продукції – обмеженими.

