Морози вдарили по садах Вінниччини

Аномально низькі температури цієї зими суттєво вдарили по садівництву на Вінниччині, повідомляє "Укрінформ". За оцінками аграріїв, втрати врожаю абрикосів і персиків можуть сягнути близько 80%, а вишень, черешень і слив – до 30 – 40%.

Про це повідомив керівник асоціації "Вінницясадвинпром" Сергій Бойчук. За його словами, через тривалі морози у садах по всій області пошкоджені плодові бруньки, що вже призвело до значних втрат майбутнього врожаю.

Найбільше постраждали кісточкові культури – передусім абрикоси та персики, дещо менших втрат зазнали черешні та сливи. Яблуневі сади, за попередніми оцінками, втратять близько 10 – 15% урожаю.

Зверніть увагу! Водночас аграрії застерігають, що додаткові ризики для кісточкових культур можуть створити весняні заморозки після початку вегетації. Якщо їхній вплив частково можна пом’якшити агротехнічними заходами, то наслідки зимових холодів компенсувати вже неможливо.

