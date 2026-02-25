Морозы ударили по садам Винницкой области

Аномально низкие температуры этой зимой существенно ударили по садоводству в Винницкой области, сообщает "Укринформ". По оценкам аграриев, потери урожая абрикосов и персиков могут достичь около 80%, а вишен, черешен и слив – до 30 – 40%.

Об этом сообщил руководитель ассоциации "Винницасадвинпром" Сергей Бойчук. По его словам, из-за длительных морозов в садах по всей области повреждены плодовые почки, что уже привело к значительным потерям будущего урожая.

Больше всего пострадали косточковые культуры – прежде всего абрикосы и персики, несколько меньшие потери понесли черешни и сливы. Яблоневые сады, по предварительным оценкам, потеряют около 10 – 15% урожая.

Обратите внимание! В то же время аграрии предостерегают, что дополнительные риски для косточковых культур могут создать весенние заморозки после начала вегетации. Если их влияние частично можно смягчить агротехническими мероприятиями, то последствия зимних холодов компенсировать уже невозможно.

