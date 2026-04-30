Цены на лук пошли вверх после длительного затишья

Впервые с начала февраля украинские производители смогли повысить отпускные цены на репчатый лук, сообщает EastFruit. Как отмечают аналитики, до этого существенного роста на рынке не наблюдалось еще с середины мая 2025 года.

По состоянию на сейчас фермеры готовы реализовывать продукцию по цене 4 – 9 гривен за килограмм, что примерно на 40 процентов дороже, чем в конце прошлой недели.

Ключевыми факторами подорожания стали сезонное истощение запасов в хозяйствах и оживление закупок со стороны оптовых компаний. На фоне сокращения предложения, особенно качественной продукции, цены начали быстро реагировать.

Спрос высокий, но цены еще ниже, чем в прошлом году

Несмотря на рост стоимости, спрос на лук остается стабильно высоким. Большинство производителей уже реализовали свои запасы, а те, кто еще имеет качественную продукцию, рассчитывают на дальнейшее повышение цен.

В то же время нынешний уровень цен все еще значительно ниже, чем в прошлом году. В среднем лук стоит на 68 процентов дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Участники рынка прогнозируют, что положительная динамика сохранится до момента, когда на рынок начнет массово поступать лук нового урожая от украинских хозяйств. Именно тогда цены могут снова стабилизироваться или изменить тренд.

Согласно данным "Минфина", сейчас в супермаркетах установились такие цены на лук:

Auchan 8,50 гривны за килограмм;

Novus 8,49 гривны за килограмм;

Megamarket 14,50 гривны за килограмм;

АТБ 8,45 гривны за килограмм;

Сильпо 14 гривен за килограмм.

