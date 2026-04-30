Ціни на цибулю пішли вгору після тривалого затишшя

Вперше з початку лютого українські виробники змогли підвищити відпускні ціни на ріпчасту цибулю, повідомляє EastFruit. Як зазначають аналітики, до цього суттєвого зростання на ринку не спостерігалося ще з середини травня 2025 року.

Станом на зараз фермери готові реалізовувати продукцію за ціною 4 – 9 гривень за кілограм, що приблизно на 40 відсотків дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Ключовими факторами подорожчання стали сезонне виснаження запасів у господарствах і пожвавлення закупівель з боку оптових компаній. На тлі скорочення пропозиції, особливо якісної продукції, ціни почали швидко реагувати.

Попит високий, але ціни ще нижчі, ніж торік

Попри зростання вартості, попит на цибулю залишається стабільно високим. Більшість виробників уже реалізували свої запаси, а ті, хто ще має якісну продукцію, розраховують на подальше підвищення цін.

Водночас нинішній рівень цін усе ще значно нижчий, ніж торік. У середньому цибуля коштує на 68 відсотків дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Учасники ринку прогнозують, що позитивна динаміка збережеться до моменту, коли на ринок почне масово надходити цибуля нового врожаю від українських господарств. Саме тоді ціни можуть знову стабілізуватися або змінити тренд.

Згідно з даними "Мінфіну", нині у супермаркетах встановилися такі ціни на цибулю:

Auchan 8,50 гривні за кілограм;

Novus 8,49 гривні за кілограм;

Megamarket 14,50 гривні за кілограм;

АТБ 8,45 гривні за кілограм;

Сільпо 14 гривень за кілограм.

Ціни на картоплю в Україні впали більш ніж удвічі через високий урожай та дрібний калібр продукції.

Запаси старої картоплі зменшуються, що може призвести до дефіциту та подорожчання цін найближчими тижнями.

Експерти прогнозують, що саме зменшення пропозиції стане ключовим драйвером зростання цін. У разі вичерпання дешевих запасів ринок може досить швидко перейти до нового етапу подорожчання.