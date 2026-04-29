Чому картопля подешевшала у 2026 році?

Ціни на торішню картоплю в Україні нині коливаються в межах 5–11 гривень за кілограм, тоді як рік тому вона коштувала 13–23 гривні за кілограм, повідомляє Agrotimes. Таким чином, падіння перевищило 50 відсотків.

За словами експертки плодоовочевого ринку "АПК-Інформ" Ксенії Гусєвої, ключовими факторами стали високий урожай та дрібний калібр продукції. Через посушливі погодні умови бульби сформувалися меншими, що обмежило попит, зокрема з боку переробних підприємств.

Додатковим чинником стало збереження великих обсягів продукції на ринку, що посилило ціновий тиск. У результаті картопля фактично втратила понад половину вартості у річному вимірі.

Чому ціни можуть різко піти вгору?

Попри низькі ціни на залишки торішнього врожаю, на ринку вже з'являється молода імпортна картопля – приблизно по 90 гривень за кілограм. Однак вона поки не формує попиту, адже споживачі обирають значно дешевшу альтернативу.

Водночас запаси старої картоплі швидко скорочуються. Це створює передумови для дефіциту, який може проявитися вже найближчими тижнями.

Зверніть увагу! Експерти прогнозують, що саме зменшення пропозиції стане ключовим драйвером зростання цін. У разі вичерпання дешевих запасів ринок може досить швидко перейти до нового етапу подорожчання.

Ранні овочі подорожчають через холодну весну: якого стрибка цін чекати у травні?

Холодна весна в Україні відтермінує збір урожаю овочів, що призведе до зростання цін у травні – на початку червня.

Незважаючи на погодні умови, катастрофічного неврожаю не очікується, хоча ціни на овочі зростуть.

Водночас ціна борщового набору та ранніх овочів залишатиметься під тиском собівартості виробництва та холодної погоди на початку сезону.