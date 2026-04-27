Ринок перенасичений: що тисне на ціни?

На внутрішньому ринку України триває зниження вартості тепличних огірків, повідомляє EastFruit. За даними моніторингу, ключовими факторами стали суттєве збільшення обсягів збору продукції в тепличних господарствах і водночас стриманий попит з боку покупців.

Вже від початку тижня ціни просіли в середньому на 40%. Наразі огірки продають у межах 50 – 90 гривень за кілограм. Така ситуація змушує виробників оперативно реагувати на ринкові умови.

Основною причиною здешевлення став надлишок пропозиції. Українські тепличні комбінати активізували збір урожаю і стабільно нарощують поставки, однак споживання не встигає за такими темпами.

Чи дешевшатимуть огірки далі?

Через накопичення нереалізованої продукції продавці змушені переглядати ціни в бік зниження, щоб пришвидшити продажі. Учасники ринку намагаються уникнути перевантаження складів і втрат якості продукції.

Попри нинішнє падіння, ціни на огірки все ще приблизно на 15% вищі, ніж наприкінці квітня минулого року. Водночас більшість експертів не виключають, що зниження вартості триватиме й надалі, якщо попит не відновиться.

Наразі, за даними "Мінфіну", у супермаркетах України встановилися такі ціни на огірки:

Auchan 109,90 гривні за кілограм;

Metro 102,96 гривні за кілограм;

Megamarket 106,50 гривні за кілограм;

Сільпо 89,90 гривні за кілограм;

АТБ 119,89 гривні за кілограм.

