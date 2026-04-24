Імпорт задає нові цінові орієнтири

Поставки імпортної суниці садової, зокрема з Греції, суттєво вплинули на український ринок ще до активного початку сезону, повідомляє EastFruit. Саме вони сформували нижчу цінову планку, яка змусила місцевих виробників адаптуватися до нових умов.

Уже наприкінці березня – на початку квітня роздрібні ціни на ягоду знизилися приблизно до 200 гривень за кілограм. Це потягнуло вниз і закупівельні ціни, які впали до близько 150 гривень за кілограм і навіть нижче. Таким чином традиційний рівень стартових цін для української тепличної полуниці у 180 – 200 гривень за кілограм цього року фактично зник.

Ринок залежить від погоди та обсягів української ягоди

Більшість українських виробників тільки готуються до виходу на ринок із тепличною продукцією – очікується, що активні поставки розпочнуться у травні. При цьому обсяги вирощування залишаються обмеженими, а точна статистика щодо ягід відсутня.

Сегмент відкритого ґрунту також залежить від погодних умов: масове надходження української полуниці прогнозують не раніше середини червня. До цього часу імпортна продукція, попри часто нижчу якість, продовжить впливати на ціни. Якщо ж прохолодна погода затримає дозрівання ягід, це може призвести до нового витка подорожчання.

Зараз, за даними "Мінфіну", ціни на полуницю у супермаркетах встановилися на такому рівні:

Auchan 460,65 гривні за кілограм;

289 гривень за кілограм; Сільпо 289 гривень за кілограм;

239,90 гривні за кілограм. Фора 239,90 гривні за кілограм.

