Сезон стартував із затримкою, але з нижчими цінами

Перші невеликі партії ранньої білоголової капусти вже надійшли на український ринок, повідомляє EastFruit. Цьогоріч сезон розпочався приблизно на два тижні пізніше, ніж у 2025 році, причиною стала затяжна та прохолодна весна, яка уповільнила розвиток овочів у господарствах.

Дивіться також Абрикоси та персики під загрозою: в Україні прогнозують високі ціни через холоди

Попри це, ціни на новий урожай виявилися значно нижчими. Наразі капуста реалізується в межах 30–38 гривень за кілограм, що в середньому на 39% дешевше, ніж на старті сезону минулого року. Така динаміка свідчить про більш стриманий попит або кращу пропозицію на ринку.

Імпорт втрачає позиції через появу української продукції

Паралельно на ринку ще присутня імпортна рання капуста, зокрема з Північної Македонії. Однак із появою української продукції її ціни почали швидко знижуватися.

Станом на зараз імпортна капуста продається в середньому по 40 гривень за кілограм. Вихід місцевого врожаю поступово витісняє іноземну продукцію, формуючи конкурентні умови та сприяючи подальшій стабілізації цін на внутрішньому ринку.

Наразі ціни на ранню капусту у супермаркетах, за даними "Мінфіну", встановилися на такому рівні:

Auchan 69,90 гривні за кілограм;

Megamarket 85,50 гривні за кілограм;

АТБ 63,95 гривні за кілограм;

Сільпо 64,90 гривні за кілограм.

На ринку з'явилась молода картопля із Закарпаття: скільки коштують овочі навесні?