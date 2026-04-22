Молода картопля з'явилась, але ціни кусаються

На львівському ринку вже стартував сезон молодої картоплі, розповідають на YouTube-каналі "Yarik Mazur Агроном". Перші партії продукції із Закарпаття продають у діапазоні від 120 до 150 гривень за кілограм, тоді як добірні бульби можуть коштувати до 200 гривень за кілограм.

На цьому тлі стара картопля залишається значно доступнішою – її вартість тримається в межах від шести до дванадцяти гривень за кілограм залежно від сорту та обсягів закупівлі. Такий контраст пояснюється обмеженою пропозицією ранньої продукції та високими витратами на її вирощування.

Зверніть увагу! Окрім картоплі, змінюється й ситуація з іншими овочами. Зокрема, редиска подорожчала через перехідний період між тепличним і відкритим ґрунтом: пучок коштує 25–27 гривень, а вагова продукція – близько 60 гривень за кілограм.

Як змінилися ціни на інші овочі?

На ринку також спостерігається різноспрямована динаміка цін. Огірки продають у середньому по 65 гривень за кілограм, а кабачки – приблизно по 110 гривень за кілограм.

Рання капуста тримається на рівні близько 45 гривень за кілограм, тоді як пекінська коштує 35–38 гривень за кілограм. Старий буряк продають по 11–12 гривень за кілограм, однак молодий тепличний варіант значно дорожчий – близько 110 гривень за кілограм.

Морква також дещо додала в ціні й наразі коштує приблизно 12 гривень за кілограм. Водночас зелена цибуля залишається відносно доступною – її можна придбати приблизно за 15 гривень за пучок.

