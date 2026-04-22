Молодой картофель появился, но цены кусаются

На львовском рынке уже стартовал сезон молодого картофеля, рассказывают на YouTube-канале "Yarik Mazur Агроном". Первые партии продукции из Закарпатья продают в диапазоне от 120 до 150 гривен за килограмм, тогда как отборные клубни могут стоить до 200 гривен за килограмм.

Смотрите также Цены упали до нуля: фермеры в Бельгии раздают картофель людям

На этом фоне старый картофель остается значительно доступнее – его стоимость держится в пределах от шести до двенадцати гривен за килограмм в зависимости от сорта и объемов закупки. Такой контраст объясняется ограниченным предложением ранней продукции и высокими затратами на ее выращивание.

Обратите внимание! Кроме картофеля, меняется и ситуация с другими овощами. В частности, редиска подорожала из-за переходного периода между тепличным и открытым грунтом: пучок стоит 25–27 гривен, а весовая продукция – около 60 гривен за килограмм.

Как изменились цены на другие овощи?

На рынке также наблюдается разнонаправленная динамика цен. Огурцы продают в среднем по 65 гривен за килограмм, а кабачки – примерно по 110 гривен за килограмм.

Ранняя капуста держится на уровне около 45 гривен за килограмм, тогда как пекинская стоит 35–38 гривен за килограмм. Старую свеклу продают по 11–12 гривен за килограмм, однако молодой тепличный вариант значительно дороже – около 110 гривен за килограмм.

Морковь также несколько прибавила в цене и сейчас стоит примерно 12 гривен за килограмм. В то же время зеленый лук остается относительно доступным – его можно приобрести примерно за 15 гривен за пучок.

Цены на морковь в Украине стремительно растут: что происходит на рынке?