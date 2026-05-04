Погода визначає активність колорадського жука

Дослідники з Michigan State University встановили, що ключовим фактором розвитку популяцій колорадський жук залишається температура, повідомляє PotatoPRO. Саме тепло найточніше визначає, коли шкідники з'являються та наскільки масовими стають їхні популяції.

Втім, аналіз 16-річного масиву даних показав, що на динаміку також суттєво впливають інші погодні умови. Зокрема, йдеться про кількість опадів, вологість повітря та стан ґрунту під час зимівлі комах.

У дослідженні брали участь науковці з University of Wisconsin, а проєкт реалізовано за підтримки Міністерства сільського господарства США. Його мета – краще зрозуміти, які чинники провокують спалахи шкідника, що щороку завдає значних втрат картоплярству.

Зміна клімату може посилити проблему

Вчені також виявили цікаву закономірність: екстремально високі температури сприяють зростанню чисельності жуків, тоді як сильні морози не знижують їхню популяцію настільки ж ефективно.

Це свідчить про потенційну здатність шкідника адаптуватися до змін клімату та навіть вигравати від них у майбутньому. Відтак ризики для виробників картоплі можуть лише зростати.

Дослідники планують створити прогностичні моделі, які дозволять аграріям заздалегідь визначати появу жуків на полях і оцінювати масштаби можливих спалахів. Це допоможе оптимізувати захист культур і зменшити залежність від інсектицидів, зокрема неонікотиноїдів.

Ціни на торішню картоплю в Україні нині коливаються в межах 5–11 гривень за кілограм, тоді як рік тому вона коштувала 13–23 гривні за кілограм.

Ціни на картоплю в Україні впали більш ніж удвічі через високий урожай та дрібний калібр продукції.

Запаси старої картоплі зменшуються, що може призвести до дефіциту та подорожчання цін найближчими тижнями.

Попри низькі ціни на залишки торішнього врожаю, на ринку вже з'являється молода імпортна картопля – приблизно по 90 гривень за кілограм.