Погода определяет активность колорадского жука

Исследователи из Michigan State University установили, что ключевым фактором развития популяций колорадский жук остается температура, сообщает PotatoPRO. Именно тепло точно определяет, когда вредители появляются и насколько массовыми становятся их популяции.

Впрочем, анализ 16-летнего массива данных показал, что на динамику также существенно влияют другие погодные условия. В частности, речь идет о количестве осадков, влажность воздуха и состояние почвы во время зимовки насекомых.

В исследовании участвовали ученые из University of Wisconsin, а проект реализован при поддержке Министерства сельского хозяйства США. Его цель – лучше понять, какие факторы провоцируют вспышки вредителя, что ежегодно наносит значительный ущерб картофелеводству.

Изменение климата может усугубить проблему

Учёные также обнаружили интересную закономерность: экстремально высокие температуры способствуют росту численности жуков, тогда как сильные морозы не снижают их популяцию столь же эффективно.

Это свидетельствует о потенциальной способности вредителя адаптироваться к изменениям климата и даже выигрывать от них в будущем. Поэтому риски для производителей картофеля могут только расти.

Исследователи планируют создать прогностические модели, которые позволят аграриям заранее определять появление жуков на полях и оценивать масштабы возможных вспышек. Это поможет оптимизировать защиту культур и уменьшить зависимость от инсектицидов, в частности неоникотиноидов.

Цены на прошлогодний картофель в Украине сейчас колеблются в пределах 5–11 гривен за килограмм, тогда как год назад он стоил 13–23 гривны за килограмм.

Цены на картофель в Украине упали более чем вдвое из-за высокого урожая и мелкого калибра продукции.

Запасы старого картофеля уменьшаются, что может привести к дефициту и подорожанию цен в ближайшие недели.

Несмотря на низкие цены на остатки прошлогоднего урожая, на рынке уже появляется молодой импортный картофель – примерно по 90 гривен за килограмм.