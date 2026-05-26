Запасы сокращаются, а цены растут а цены растут
На украинском рынке прошлогоднего картофеля зафиксировали очередное повышение цен. Как сообщают аналитики проекта EastFruit со ссылкой на участников рынка, тенденция к подорожанию начала формироваться еще в начале прошлой недели.
Смотрите также Новый урожай давит на украинский рынок: как изменились цены на овощи и ягоды
По состоянию на сегодня производители реализуют картофель урожая 2025 года по цене от 6 до 12 гривен за килограмм в зависимости от качества, сорта и объемов партии. Это примерно на 15% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели.
По словам операторов рынка, производителям удается поднимать цены благодаря сезонному сокращению предложения при относительно стабильном спросе.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Качественного картофеля не хватает
Дополнительным фактором роста стоимости стала нехватка качественной продукции. Оптовые компании все чаще сообщают о трудностях с формированием крупных товарных партий.
На рынке отмечают, что доля некондиционного картофеля в этом сезоне остается довольно высокой. Из-за этого покупателям сложнее найти продукцию необходимого качества, а поставщикам – обеспечить стабильные объемы продаж.
Именно дефицит качественного картофеля подталкивает цены вверх даже несмотря на приближение нового сезона.
Несмотря на подорожание картофель дешевле, чем в прошлом году
Несмотря на нынешнее повышение стоимости, прошлогодний картофель в Украине все еще продается значительно дешевле, чем в этот же период прошлого года.
По оценкам рынка, нынешние цены почти на 60% ниже прошлогодних показателей. В то же время операторы не исключают дальнейшего подорожания продукции.
Причина – быстрое сокращение запасов в хозяйствах населения и уменьшение количества качественного картофеля, доступной для продажи. Если тенденция сохранится, рынок может увидеть новый рост цен уже в ближайшее время.
Украинский молодой картофель шокировал ценами: почему он вдвое дороже египетского
В столичных супермаркетах появился молодой картофель, однако цены на него вызвали бурные обсуждения среди покупателей. Отечественный овощ оказался почти вдвое дороже импорта из Египта.
- В супермаркетах Киева украинский молодой картофель стоит почти вдвое дороже импортируемого из Египта, что вызвало обсуждение среди покупателей.
- Высокая себестоимость украинского картофеля объясняется сложными условиями производства, такими как тепличное выращивание и затраты на энергообеспечение.