Запасы сокращаются, а цены растут а цены растут

На украинском рынке прошлогоднего картофеля зафиксировали очередное повышение цен. Как сообщают аналитики проекта EastFruit со ссылкой на участников рынка, тенденция к подорожанию начала формироваться еще в начале прошлой недели.

Смотрите также Новый урожай давит на украинский рынок: как изменились цены на овощи и ягоды

По состоянию на сегодня производители реализуют картофель урожая 2025 года по цене от 6 до 12 гривен за килограмм в зависимости от качества, сорта и объемов партии. Это примерно на 15% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели.

По словам операторов рынка, производителям удается поднимать цены благодаря сезонному сокращению предложения при относительно стабильном спросе.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Качественного картофеля не хватает

Дополнительным фактором роста стоимости стала нехватка качественной продукции. Оптовые компании все чаще сообщают о трудностях с формированием крупных товарных партий.

На рынке отмечают, что доля некондиционного картофеля в этом сезоне остается довольно высокой. Из-за этого покупателям сложнее найти продукцию необходимого качества, а поставщикам – обеспечить стабильные объемы продаж.

Именно дефицит качественного картофеля подталкивает цены вверх даже несмотря на приближение нового сезона.

Несмотря на подорожание картофель дешевле, чем в прошлом году

Несмотря на нынешнее повышение стоимости, прошлогодний картофель в Украине все еще продается значительно дешевле, чем в этот же период прошлого года.

По оценкам рынка, нынешние цены почти на 60% ниже прошлогодних показателей. В то же время операторы не исключают дальнейшего подорожания продукции.

Причина – быстрое сокращение запасов в хозяйствах населения и уменьшение количества качественного картофеля, доступной для продажи. Если тенденция сохранится, рынок может увидеть новый рост цен уже в ближайшее время.

Украинский молодой картофель шокировал ценами: почему он вдвое дороже египетского

В столичных супермаркетах появился молодой картофель, однако цены на него вызвали бурные обсуждения среди покупателей. Отечественный овощ оказался почти вдвое дороже импорта из Египта.