Европейские производители сокращают площади под картофелем

Новый картофельный сезон в Европе стартует на фоне сложной рыночной ситуации, сообщает Mintec. После года значительного перепроизводства и падения спроса фермеры столкнулись с ограниченными возможностями продажи продукции.

Участники рынка отмечают, что ситуация настолько сложная, что часть производителей готова фактически бесплатно отгружать картофель, лишь бы освободить хранилища от остатков урожая.

На этом фоне ассоциация производителей картофеля Северо-Западной Европы (NEPG) в очередной раз призвала фермеров осторожно подходить к планированию посевных площадей. В отрасли отмечают, что производители должны высаживать только те объемы, которые реально можно продать по приемлемой цене.

Первые оценки свидетельствуют о сокращении площадей в ключевых странах-производителях. В Германии площади под картофелем прогнозируют на уровне 280,4 тысячи гектаров, что на 7,1% меньше, чем в прошлом году. Во Франции ожидается уменьшение на 5,2%, хотя это все равно будет один из крупнейших показателей в истории.

Рынок опасается нового избытка продукции

Более ощутимое сокращение прогнозируют в Бельгии. Во Фландрии площади могут уменьшиться примерно на 19%, а общее сокращение по стране оценивают в 14,5% в годовом измерении.

Впрочем, часть участников рынка считает, что этого недостаточно для стабилизации ситуации. По предварительным оценкам, для восстановления баланса между спросом и предложением площади под картофелем нужно сократить минимум на 10 – 15%.

Европейская комиссия в майском бюллетене JRC MARS прогнозирует снижение производства картофеля в Европейском Союзе на 4% по сравнению с прошлым годом. Однако этот показатель остается близким к среднему уровню за последние пять лет, что не дает гарантий избежания нового профицита.

Для Бельгии, одного из ведущих производителей картофеля в Европе, прогнозируют уменьшение урожая на 8% в годовом измерении.

Дополнительным вызовом для рынка стал конфликт на Ближнем Востоке, который ограничивает доступ к странам Персидского залива – одного из ключевых направлений экспорта европейской замороженной картофельной продукции.

Предварительные сигналы свидетельствуют о заметном сокращении продаж. Часть грузов не доходит до конечных рынков и возвращается поставщикам. В частности, импорт замороженного картофеля фри в Бахрейн в марте упал на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время польские фермеры недовольны из-за падения цен на картофель и рост импорта, особенно из Германии, что вызывает критику. Правительство Польши запустило кампанию "Польский картофель", чтобы поддержать местных производителей и уменьшить зависимость от импортной продукции.

Причиной напряжения стали не только низкие цены, но и рост импорта. В 2025 году Польша собрала рекордный урожай картофеля – примерно на 18% больше, чем годом ранее. В то же время импорт вырос еще на 16%, усиливая давление на внутренний рынок.