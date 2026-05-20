Цены на картофель в Польше резко упали

Польский рынок картофеля переживает сложный период, сообщает Euractiv. Избыток продукции и увеличение импорта привели к существенному падению цен, что вызвало новую волну недовольства среди местных фермеров.

По информации польского министерства сельского хозяйства, средние оптовые цены на картофель в этом месяце снизились на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для культуры, которая традиционно считалась прибыльной и остается одним из базовых пищевых продуктов, это стало серьезным ударом.

Ситуация связана с общеевропейской тенденцией перепроизводства картофеля, которая уже несколько месяцев давит на рынок и снижает прибыльность производства.

Правительство запустило кампанию в поддержку местной продукции

На фоне падения цен польские власти решили поддержать внутренних производителей через маркетинговую кампанию "Польский картофель". Ее главная идея – стимулировать так называемый "потребительский патриотизм" и поощрить граждан покупать местную продукцию прошлогоднего урожая вместо раннего импортного картофеля.

Слоган кампании звучит довольно прямо: "Выбираем то, что хорошо и наше". Таким образом правительство пытается поддержать фермеров, которые все чаще сталкиваются с проблемой сбыта.

Причиной напряжения стали не только низкие цены, но и рост импорта. В 2025 году Польша собрала рекордный урожай картофеля – примерно на 18% больше, чем годом ранее. В то же время импорт вырос еще на 16%, усиливая давление на внутренний рынок.

Немецкий картофель стал мишенью для критики

Особое возмущение польских фермеров вызывает импорт из Германии, который занимает основную долю поставок. Из примерно 160 тысяч тонн картофеля, ввезенного в Польшу в прошлом году, около 95 тысяч тонн пришлось именно на немецкую продукцию, что на 41% больше, чем годом ранее.

Из-за избытка предложения в медиа все чаще появляются сообщения о фермерах, которые вынуждены утилизировать или выбрасывать собственную продукцию.

Представители аграрных организаций открыто выражают недовольство. В частности, представитель фермерского крыла профсоюза "Солидарность" Томаш Огнисты заявил: "Немецкий картофель уничтожает польский рынок".

Обратите внимание! Недовольство импортом не является новым явлением – еще прошлой осенью польские аграрии проводили акции протеста, привозя мешки немецкого картофеля в министерство. Теперь картофельный вопрос стал частью более широкого фермерского протестного движения, который охватывает также претензии к климатической политике и международным торговым соглашениям.

Аграрии также критикуют недостаточную эффективность государственной поддержки, которая не позволяет защитить внутренний рынок. На этом фоне все больше звучат предупреждения: если ситуация не изменится, посевные площади под картофель сократятся, а страна станет зависимой от импорта.