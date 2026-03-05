Що призвело до здешевшання моркви?

За даними щоденного моніторингу аналітичного проєкту EastFruit, цього тижня на українському ринку коренеплодів знизилися ціни на моркву. Основною причиною стало збільшення продажів продукції зі сховищ.

Наразі українські виробники пропонують моркву в середньому на 11 відсотків дешевше, ніж тижнем раніше. Відвантаження здійснюються за цінами від 8 до 14 гривень за кілограм залежно від якості продукції та обсягів партій.

Цікаво! Фермери зазначають, що на ціни негативно впливає збільшення пропозиції моркви середньої та низької якості. Станом на початок весни 2026 року якість частини овочів у сховищах помітно погіршилася, тому виробники змушені активніше розпродавати запаси.

Водночас учасники ринку повідомляють, що власники якісної моркви, яка добре зберігається, часто вирішують тимчасово призупинити продажі.

Зверніть увагу! При цьому нинішні ціни на моркву в Україні вже приблизно на 64 відсотки нижчі, ніж на початку березня 2025 року. Більшість учасників ринку також допускає подальшу стагнацію в цьому сегменті через низьку торговельну активність.

