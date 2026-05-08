Запаси моркви в господарствах майже вичерпані

На внутрішньому ринку України фіксують чергове підвищення цін на торішню моркву. За даними аналітиків EastFruit, основною причиною подорожчання стало сезонне скорочення запасів продукції у сховищах фермерських господарств.

Експерти зазначають, що більшість виробників уже реалізували основні обсяги врожаю, тому на ринку дедалі складніше знайти якісну продукцію. При цьому попит на моркву залишається стабільним, а торгівельна активність у сегменті помітно пожвавилася.

За таких умов фермери, які ще мають залишки коренеплодів, отримали можливість переглянути ціни у бік зростання.

Фермери підняли ціни більш ніж на 20%

Наразі якісну моркву українські виробники готові продавати по 9 – 16 гривень за кілограм, що в середньому на 22% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Учасники ринку пояснюють, що дефіцит продукції сформувався саме через швидке скорочення запасів у господарствах. Це створило додатковий тиск на ціни та посилило конкуренцію між покупцями за якісний товар.

Водночас аналітики нагадують, що минулого року ситуація на ринку була схожою, однак тоді морква коштувала значно дорожче. У середньому ціни на якісну продукцію були у 3,2 раза вищими, ніж нині.

Скільки зараз коштує морква у магазинах?

Згідно з даними "Мінфіну", наразі встановилися такі ціни на моркву у великих мережах супермаркетів України:

Metro 19,90 гривні за кілограм;

Auchan 19,90 гривні за кілограм;

Megamarket 23,50 гривні за кілограм;

Varus 23,90 гривні за кілограм;

Сільпо 24,20 гривні за кілограм.

Водночас раніше в Україні почали дешевшати огірки на плодоовочевому ринку.

Ціни на тепличні огірки в Україні падають через зростання пропозиції та слабкий попит, пропонуються за 40-70 гривень за кілограм.

Тепла погода прискорила дозрівання огірків, що додатково збільшило обсяги на ринку та змусило фермерів знижувати ціни.

У результаті фермери змушені знижувати ціни, щоб уникнути накопичення продукції. Якщо попит не зросте, тенденція до здешевлення може зберегтися і надалі.