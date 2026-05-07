Ринок яблук працює в умовах невизначеності

Експертка плодоовочевого ринку ІА "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва та керівник компанії USPA Fruit Володимир Гуржій зазначають, що учасники ринку не мають повної інформації про обсяги яблук, які залишаються у сховищах, повідомляє AgroTimes. За словами фахівців, дані про запаси є уривчастими та не дозволяють сформувати чітке розуміння ситуації.

Через це виробникам і трейдерам складно прогнозувати подальшу динаміку цін та планувати продажі.

У результаті частина господарств намагається швидко реалізувати продукцію, побоюючись падіння цін, тоді як інші навпаки відкладають продажі до завершення сезону в надії отримати вищу вартість.

Експерти попереджають про ризик цінової корекції

Аналітики наголошують, що обидві стратегії несуть суттєві ризики для виробників. Швидкий продаж може призвести до втрати потенційного прибутку, а затягування реалізації – до погіршення якості яблук під час зберігання.

Крім того, існує ризик, що ринок не зможе своєчасно поглинути всі залишки продукції. У такому разі наприкінці сезону можливий різкий перегляд цін.

Експерти вважають, що відсутність правдивої статистики щодо запасів яблук лише підсилює нестабільність на ринку та ускладнює роботу як виробників, так і експортерів.

Скільки наразі коштують яблука в українських магазинах?

Наразі, за даними "Мінфіну", у супермаркетах великих українських мереж встановилися такі ціни на яблука:

Metro 42 гривні за кілограм;

Novus 39,99 гривні за кілограм;

АТБ 39,90 гривні за кілограм;

Auchan 38,90 гривні за кілограм;

Сільпо 40 гривень за кілограм.

Українські яблука під загрозою: імпорт із Південної півкулі тисне на ціни

Додатковий обсяг імпортних яблук з Південної півкулі створює серйозний тиск на ціни на українському ринку.

Значні запаси яблук у Польщі та зростання імпорту з Бразилії, Чилі та Південно-Африканської Республіки підсилюють конкуренцію, що може призвести до зниження цін на вітчизняну продукцію.

У таких умовах вікно для вигідного продажу суттєво звужується. Затримка з реалізацією може призвести до накопичення запасів і подальшого падіння цін на внутрішньому та зовнішньому ринках.