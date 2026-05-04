Новий урожай тисне на ціни, старий – дорожчає

На українському ринку продовжують дешевшати овочі нового врожаю, зокрема продукція "борщового набору", повідомляє EastFruit. Водночас залишки минулорічних овочів поступово зростають у ціні через скорочення запасів.

Зокрема, подорожчала ріпчаста цибуля (з 5 – 8 до 7 – 9 гривень за кілограм), яка ще з лютого демонструвала спад. Також зросли ціни на пекінську (з 45 – 50 до 50 – 55 гривень за кілограм) та цвітну капусту (з 200 – 220 до 180 – 200 гривень за кілограм).

Водночас огірки дешевшають уже третій тиждень поспіль (з 55 – 80 до 45 – 80 гривень за кілограм), а помідори також втратили в ціні (з 160 – 180 до 105 – 140 гривень за кілограм). Продавці змушені знижувати вартість баклажанів і кабачків через слабший попит та збільшення пропозиції. Другий тиждень поспіль дешевшає і редиска (з 58 – 65 до 35 – 65 гривень за кілограм).

У сегменті зелені ситуація змішана: подорожчали зелена цибуля, петрушка та щавель, тоді як кріп, салат і рукола стали доступнішими для споживачів.

Фрукти дорожчають, але не всі однаково

На відміну від овочевого сегмента, ринок фруктів і ягід переважно демонструє зростання цін. Найбільше подорожчала суниця садова (з 160 – 250 до 200 – 300 гривень за кілограм), яка традиційно залишається чутливою до сезонних факторів.

Також підвищилися ціни на імпортні фрукти – лимони, мандарини та ківі. Це може бути пов'язано з логістичними витратами та обмеженою пропозицією.

Цінова ситуація з грушами стала більш різноманітною – діапазон вартості розширився (з 50 – 130 до 40 – 135 гривень за кілограм), тоді як на яблука, навпаки, звузився (з 18 – 50 до 22 – 45 гривень за кілограм). Загалом ринок залишається нестабільним і реагує на зміну сезонної пропозиції та попиту.

Огірки стрімко дешевшають третій тиждень поспіль: які ціни у супермаркетах?

На ринку тепличних огірків в Україні зберігається тенденція до зниження цін. Ключовими причинами стали сезонне збільшення пропозиції та повільні темпи продажів.

Ціни на тепличні огірки в Україні падають через зростання пропозиції та слабкий попит, пропонуються за 40 – 70 гривень за кілограм.

Тепла погода прискорила дозрівання огірків, що додатково збільшило обсяги на ринку та змусило фермерів знижувати ціни.

У результаті фермери змушені знижувати ціни, щоб уникнути накопичення продукції. Якщо попит не зросте, тенденція до здешевлення може зберегтися і надалі.