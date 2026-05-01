Чи треба чекати масового неврожаю абрикосів і персиків цьогоріч?

Науковиця Інституту садівництва НААН Олена Кіщак розповіла у коментарі 24 Каналу, що до групи кісточкових плодових культур, які масово вирощуються в Україні відносяться слива, вишня, черешня, абрикос, персик, алича і кизил, який вирощують переважно на присадибних ділянках. Серед них дерева кизилу і абрикоса відзначаються найбільш раннім цвітінням.

Олена Кіщак Завідувачка селекційно-технологічним відділом Інституту садівництва НААН, докторка сільськогосподарських наук Цьогоріч в березні досить тривалий період відзначали аномально високі температури повітря до +16+18 градусів, що спровокувало раннє цвітіння на початку квітня дерев абрикоса не лише ранніх, а й пізніх сортів. За цей період також масово зацвіли ранні сорти персика і черешні, частково вишні і сливи. Після цього відбулися дві тривалі хвилі зниження температур до 0-2 градусів, а в окремих регіонах до мінус 4 градусів у нічний час, що безперечно не могло не вплинути негативно на масове осипання квіток і погіршення зав'язування плодів, оскільки критичною температурою для бутонів є -3,5-4, квіток -2-2,5, а для зав'язі -1-1,5 градуса.

Проте, за її словами, на даний час передчасно робити остаточні висновки про втрати врожаю, тому що за таких скрутних умов навіть на окремих адаптованих сортах абрикоса науковці відмічають утворення зав'язі, яка ще проходитиме фізіологічну хвилю опадання, тому лише в другій половині травня можна отримати об'єктивний прогноз урожайності кісточкових культур.

Зверніть увагу! Безумовно, що ранні сорти цих культур, які масово цвіли у зазначені вище дві хвилі тривалого похолодання, потрапляють в зону ризику часткової втрати потенціалу своєї біологічної продуктивності.

На скільки подорожчають ці фрукти цьогоріч?

За словами Олени Кіщак, суттєве зростання цін на матеріальні та паливно-енергетичні ресурси будуть основними складовими в цьогорічних цінах на усі види сільськогосподарської продукції, в т.ч. на плоди і ягоди. Тому говорити, що вони значно здорожчають лише через втрату частини врожаю від весняних заморозків було б не зовсім коректно.

Цьогоріч ціна на плоди і ягоди буде такою, яку, в умовах очікуваного підвищення тарифів за газ, електроенергію, гаряче і холодне водопостачання, послуги ЖКГ та інше, спроможний буде заплатити середньостатистичний споживач,

– говорить науковиця.

Важливо! Олена Кіщак зазначає, що плодово-ягідна продукція швидко псується, тому навіть з урахуванням усіх вищезазначених негативних чинників ціни на ринку на неї будуть знаходитися на рівні реальної купівельної спроможності масових споживачів.

Імпорт обвалив ринок: полуниця дешевшає ще до старту сезону

Імпортна суниця з Греції спричинила зниження цін на українському ринку полуниці до 200 гривень за кілограм в роздріб.

Очікується, що українські тепличні виробники розпочнуть активні поставки у травні, тоді як масове надходження відкрита ґрунтова полуниця прогнозується на середину червня.

Більшість українських виробників тільки готуються до виходу на ринок із тепличною продукцією – очікується, що активні поставки розпочнуться у травні. При цьому обсяги вирощування залишаються обмеженими, а точна статистика щодо ягід відсутня.