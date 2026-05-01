Надо ли ждать массового неурожая абрикосов и персиков в этом году?

Ученая Института садоводства НААН Елена Кищак рассказала в комментарии 24 Канала, что к группе косточковых плодовых культур, которые массово выращиваются в Украине относятся слива, вишня, черешня, абрикос, персик, алыча и кизил, который выращивают преимущественно на приусадебных участках. Среди них деревья кизила и абрикоса отмечаются наиболее ранним цветением.

Елена Кищак Заведующая селекционно-технологическим отделом Института садоводства НААН, доктор сельскохозяйственных наук В этом году в марте достаточно длительный период отмечали аномально высокие температуры воздуха до +16 +18 градусов, что спровоцировало раннее цветение в начале апреля деревьев абрикоса не только ранних, но и поздних сортов. За этот период также массово зацвели ранние сорта персика и черешни, частично вишни и сливы. После этого произошли две длительные волны снижения температур до 0-2 градусов, а в отдельных регионах до минус 4 градусов в ночное время, что бесспорно не могло не повлиять негативно на массовое осыпание цветков и ухудшение завязывания плодов, поскольку критической температурой для бутонов является -3,5-4, цветков -2-2,5, а для завязи -1-1,5 градуса.

Однако, по ее словам, в настоящее время преждевременно делать окончательные выводы о потерях урожая, потому что при таких сложных условиях даже на отдельных адаптированных сортах абрикоса ученые отмечают образование завязи, которая еще будет проходить физиологическую волну опадения, поэтому только во второй половине мая можно получить объективный прогноз урожайности косточковых культур.

Обратите внимание! Безусловно, что ранние сорта этих культур, которые массово цвели в указанные выше две волны длительного похолодания, попадают в зону риска частичной потери потенциала своей биологической продуктивности.

На сколько подорожают эти фрукты в этом году?

По словам Елены Кищак, существенный рост цен на материальные и топливно-энергетические ресурсы будут основными составляющими в нынешних ценах на все виды сельскохозяйственной продукции, в т.ч. на плоды и ягоды. Поэтому говорить, что они значительно подорожают только из-за потери части урожая от весенних заморозков было бы не совсем корректно.

В этом году цена на плоды и ягоды будет такой, которую, в условиях ожидаемого повышения тарифов за газ, электроэнергию, горячее и холодное водоснабжение, услуги ЖКХ и прочее, способен будет заплатить среднестатистический потребитель,

– говорит ученая.

Важно! Елена Кищак отмечает, что плодово-ягодная продукция быстро портится, поэтому даже с учетом всех вышеупомянутых негативных факторов цены на рынке на нее будут находиться на уровне реальной покупательной способности массовых потребителей.

Импорт обвалил рынок: клубника дешевеет еще до старта сезона

Импортная земляника из Греции вызвала снижение цен на украинском рынке клубники до 200 гривен за килограмм в розницу.

Ожидается, что украинские тепличные производители начнут активные поставки в мае, тогда как массовое поступление открытая грунтовая клубника прогнозируется на середину июня.

Большинство украинских производителей только готовятся к выходу на рынок с тепличной продукцией – ожидается, что активные поставки начнутся в мае. При этом объемы выращивания остаются ограниченными, а точная статистика по ягодам отсутствует.