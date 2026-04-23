Морозы уничтожили урожай: какие регионы пострадали больше всего?

В 2026 году украинские садоводы могут столкнуться с резким падением урожая косточковых культур из-за длительных февральско-апрельских холодов, сообщает УНИАН. По оценкам экспертов, потери абрикосов могут достичь от 40 до 60 процентов, а персиков – от 30 до 50 процентов по сравнению со средними показателями.

Больше всего пострадали центральные и южные регионы страны, где деревья зацветают раньше и более уязвимы к температурным колебаниям. Из-за погодных аномалий местами было уничтожено более половины цветочных почек, что непосредственно повлияет на будущий урожай.

Эксперты отмечают, что ситуация может привести к значительному сокращению предложения на внутреннем рынке уже в ближайшие месяцы.

Спасет ли импорт и насколько вырастут цены?

Несмотря на ожидания на импорт, полностью компенсировать дефицит не удастся. Основными поставщиками косточковых фруктов для Украины традиционно остаются Турция, Греция, Испания и Молдова, однако их объемов может быть недостаточно в случае значительного неурожая.

В результате цены на абрикосы и персики могут существенно вырасти. При умеренном дефиците подорожание составит примерно от 20 до 30 процентов, тогда как в худшем сценарии – до 50–80 процентов.

Таким образом, украинский рынок фруктов в 2026 году рискует столкнуться не только с нехваткой продукции, но и с существенным повышением цен для потребителей.

