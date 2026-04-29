Заморозки сорвали цветение и опыление

Резкие перепады температур и ночные заморозки в ряде восточных и центральных регионов Украины поставили под угрозу урожай косточковых культур, сообщает Zemliak.com. Речь идет об абрикосах, вишни и персики, какие цвели в период погодной нестабильности.

По словам менеджера по развитию агротехнологий Сергея Корнюшенко, дневные температуры держались на уровне +15…+20 градусов по Цельсию, однако ночью резко опускались до минус трех градусов по Цельсию.

Ситуация такова, что резкое похолодание и перепады фактически "накрыли" все цветение– абрикосы и вишни пострадали больше всего. Когда начали цвести персики, пчелы не летали из-за низких температур, поэтому нормального опыления не произошло,

– отметил специалист.

Какие культуры еще могут спасти урожай?

Худшая ситуация сейчас наблюдается с ранними сортами, которые первыми вошли в фазу цветения и попали под заморозки. Именно они формируют основную часть потенциальных потерь в 2026 году.

В то же время, средние и поздние сорта имеют больше шансов избежать негативного влияния погодных условий. Если температура стабилизируется, они могут пройти фазу цветения без критических повреждений и обеспечить частичную компенсацию потерь.

Обратите внимание! Несмотря на это, общая ситуация остается сложной: неравномерное опыление и стресс для растений уже сейчас сигнализируют о возможном понижении урожайности садов в текущем году.

Новый тренд в садоводстве: в Украине появился самый северный миндальный сад

В Украине вблизи Киева создали самый северный миндальный сад на базе Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины.

Проект использует современные самоплодные сорта испанской селекции., а также получил поддержку через государственные программы по развитию садоводства.

Сад заложен по схеме 5 на 3 метра. В настоящее время специалисты работают над формированием кроны деревьев., применяя улучшенно-вазовидный тип, что должно обеспечить эффективное плодоношение.