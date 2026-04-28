Как может удорожать себестоимость агропродукции в Украине?

По разным оценкам, себестоимость агропродукции может вырасти почти до 20%, в зависимости от культуры, хотя и аграрный рынок глобальный, а внутренние цены в значительной степени зависят еще и от мировой цены. 24 Канал узнал, насколько может подорожать себестоимость производства основных сельскохозяйственных культур и какие факторы влияния станут наиболее существенными.

Экономист Олег Пендзин для 24 Канала рассказывает, что горюче-смазочные материалы занимают около 30% затрат на весенние полевые работы. В то же время еще одно очень важное направление, который оказывает существенное влияние на себестоимость аграрной продукции,– азотные удобрения.

Олег Пендзин, руководитель Экономического дискуссионного клуба Дело в том, что для их производства природный газ является сырьем. Соответственно, рост цен на природный газ, в частности из-за ситуации вокруг Ормузского пролива, привело к резкому удорожанию минеральных удобрений. Поэтому сейчас есть ожидание, что себестоимость производства действительно вырастет достаточно существенно.

Впрочем, Пендзин добавляет, что сейчас речь идет именно об общем объеме расходов на гектар. А для того, чтобы оценить вероятный процент роста цены на аграрную продукцию урожая 2026 нужно знать урожайность на гектар.

Если предположить, что в этом году будет хороший урожай, то на единицу продукции нормативная стоимость затрат на гектар "размажится". То есть есть ожидания относительно хорошей урожайности и, как следствие, будут неплохие цены,

– говорит Олег.

В то же время, уже раздаются заявления Международной организации продовольствия о рисках продовольственных проблем в некоторых регионах мира., в частности, в странах Африки и Латинской Америки.

Все потому, что независимо от урожайности, ожидается рост цен на продовольствие на мировых рынках, что повлияет на возможность бедных стран приобрести продовольствие для своих граждан.

Важно! Это, по мнению Пендзина, в определенной степени будет влиять и на цены в Украине, но ждать дефицита продовольствия внутри страны не стоит

Что подорожает больше всего?

Как отмечает для 24 Канала руководитель аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин, в этом году стоит ожидать, что себестоимость производства основных сельскохозяйственных культур вырастет. Речь идет о диапазоне почти до 20%, а наибольший рост ожидается для кукурузы– ориентировочно 17%.

Светлана Литвин, руководитель аналитического отдела УКАБ Среди ключевых факторов удорожания: топливо, удобрения, средства защиты растений, аренда земли и расходы на персонал. В частности, дизель за год вырос в цене примерно на 67%, что существенно повлияло на себестоимость во всех отраслях. Но здесь следует учесть, что часть аграриев имели заранее купленное горючее.

Кроме того, еще один рост затрат– удобрения. Как говорит Литвин, здесь подорожание может достичь и до 29%. Она добавляет, что это все из-за азотных удобрений, цена которых значительно возросла из-за событий на Ближнем Востоке.

Любопытно! Также стоит упомянуть и о средствах защиты росли. Хотя они растут не так быстро, но все же прибавили к стоимости на 5% в среднем.

