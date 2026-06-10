Резкое удешевление удобрений меняет баланс на агрорынке

Мировой рынок удобрений демонстрирует стремительный откат после того, как снизились опасения относительно долговременных перебоев поставок из-за конфликта в регионе, сообщает Bloomberg. Стоимость мочевины – одного из ключевых азотных удобрений в мире – упала более чем на 30% с середины апреля, полностью перекрыв предыдущий скачок цен.

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Это, в свою очередь, повлияло и на аграрные товары: снизились котировки кукурузы, пшеницы и других культур. Индекс аграрных цен Bloomberg, отслеживающий наиболее торгуемые культуры, опустился до минимума с начала марта.

Аналитики объясняют, что рынок фактически "сбрасывает" премию за риск, которая сформировалась на фоне угрозы блокирования поставок через стратегические морские маршруты. В то же время эксперты предостерегают: полностью стабильной ситуацию назвать пока нельзя.

Почему цены на удобрения так резко упали

Основными факторами удешевления стали восстановление экспортных потоков, в частности из Китая, а также накопленные запасы на рынке. Дополнительно давление на цены оказывает слабый спрос со стороны фермеров из-за низких цен на зерновые культуры.

Во многих странах Северного полушария посевная кампания уже завершилась, что также уменьшило потребность в закупках. В то же время Бразилия сократила импорт удобрений, что еще больше усилило избыток предложения на рынке.

Несмотря на текущее снижение, эксперты отмечают, что рынок остается чувствительным к любым новым геополитическим обострениям и колебаниям цен на энергоносители.

Что будет с ценами дальше

Аналитики прогнозируют, что краткосрочное снижение может смениться новой волной роста уже во второй половине года. Особое внимание рынок уделяет Бразилии, где ожидается активизация закупок удобрений с июля.

Также трейдеры следят за сезонными закупками фермеров под следующий урожай. В случае стабилизации геополитической ситуации цены могут закрепиться на более низком уровне, однако риски новых скачков остаются.

Эксперты отмечают: нынешняя коррекция является скорее временным облегчением, чем завершением периода ценовой турбулентности на глобальном агрорынке.

Украинский карбамид возвращается на рынок Европы: куда пошли первые партии

Украина впервые за долгое время возобновила экспорт карбамида в европейские страны. Первые партии уже отправили через порт Черноморск, тогда как рынок удобрений продолжает реагировать на слабый спрос и падение мировых цен.

По информации отраслевых источников, это не первые поставки в последнее время. Ранее небольшие партии украинского карбамида уже поступали в Румынию и Венгрию, что свидетельствует о постепенном оживлении экспорта.

В то же время внутреннее производство остается активным. На черкасском предприятии "Азот" продолжают работу два цеха по производству мочевины: один обеспечивает выпуск карбамидно-аммиачной смеси (КАС), другой производит товарный карбамид.