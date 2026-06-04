Для аграриев готовят новую программу компенсаций

Кабинет Министров Украины прорабатывает запуск нового инструмента финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, сообщает Департамент агропромышленного комплекса Сумской ОГА. Речь идет о частичном возмещении стоимости комплексных минеральных удобрений, произведенных в Украине.

Смотрите также Украинский карбамид возвращается на рынок Европы: куда пошли первые партии

Соответствующий проект постановления подготовило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Документ предусматривает создание отдельного направления государственной помощи для хозяйств, которые используют отечественные удобрения для выращивания собственной сельскохозяйственной продукции.

Получить поддержку смогут как юридические лица, так и физические лица-предприниматели, основной деятельностью которых является производство сельскохозяйственной продукции. Важным условием станет приобретение комплексных минеральных удобрений украинского производства в текущем году.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Сколько средств смогут получить производители

Согласно проекту постановления, финансовая помощь будет предоставляться на безвозвратной основе. Размер компенсации составит 1 тысячу гривен за приобретение 7 тонн комплексных минеральных удобрений отечественного производства на каждые 100 гектаров обрабатываемых земель.

Таким образом правительство рассчитывает поддержать аграриев, уменьшить их производственные затраты и одновременно стимулировать спрос на продукцию украинских производителей удобрений.

Подача заявок на получение компенсации планируют осуществлять через Государственный аграрный реестр. Начало приема документов предварительно запланировано на 1 сентября.

ЕС на год отменил пошлины на удобрения: как это повлияет на фермеров и рынок

Ранее мы сообщали, что Европейский Союз также решил временно отменить пошлины на ключевые азотные удобрения, которые используют в сельском хозяйстве их фермеры. В Брюсселе ожидают, что это поможет снизить расходы фермеров и одновременно сократить зависимость от поставок из России и Беларуси.

В ЕС напоминают, что рынок удобрений находится под давлением еще с 2021 года. Подорожание продукции напрямую повлияло на себестоимость выращивания сельхозкультур и, как следствие, на цены продовольствия.