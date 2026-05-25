ЕС открывает доступ к более дешевым удобрениям

Совет ЕС принял решение на один год приостановить действие пошлин на ряд азотных удобрений и компонентов для их производства, в частности мочевину и аммиак, сообщили на сайте Европейского совета. Эти вещества являются основой для производства азотных удобрений, которые широко используются европейскими аграриями.

В Евросоюзе рассчитывают, что такой шаг позволит уменьшить финансовое давление на фермеров и производителей удобрений. По оценкам Европейской комиссии, экономия на импортных пошлинах может составить около 60 миллионов евро.

Министр финансов Кипра Макис Керавнос отметил, что решение имеет стратегическое значение для аграрного сектора. "Сегодняшнее решение дает европейским фермерам лучший доступ к доступным и надежным поставкам удобрений. В то же время мы ускоряем отказ от российской и белорусской продукции".

Российские и белорусские удобрения под исключением

Несмотря на общее смягчение торговых условий, новый режим не будет распространяться на продукцию из России и Беларуси. В ЕС объяснили это войной России против Украины и поддержкой Москвы со стороны Минска.

Механизм также будет иметь определенные ограничения. Беспошлинный ввоз будет касаться только тех товаров, которые не поставляются в Евросоюз по уже действующим льготным условиям.

Чтобы избежать давления на внутренних производителей, в Брюсселе установили квоты. Их объем будет равен импорту по режиму наибольшего благоприятствования в 2024 году плюс 20% от прошлогодних поставок из России и Беларуси.

Почему вопрос удобрений стал критическим

В ЕС напоминают, что рынок удобрений находится под давлением еще с 2021 года. Подорожание продукции напрямую повлияло на себестоимость выращивания сельхозкультур и, как следствие, на цены продовольствия.

В прошлом году Евросоюз импортировал около 2 миллионов тонн аммиака и 5,9 миллиона тонн мочевины, а также 6,7 миллиона тонн азотных удобрений и смесей. Часть таких поставок уже поступает беспошлинно из стран, которые имеют преференциальный доступ к рынку ЕС, однако значительные объемы до сих пор облагались пошлиной в пределах 5,5 – 6,5%.

Новый механизм вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС и будет действовать в течение года. В случае необходимости Европейская комиссия может предложить продление или корректировку этой политики.

