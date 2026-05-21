Дорогие удобрения заставляют фермеров искать альтернативы

Британские аграрии все активнее применяют морские водоросли для подкормки культур, используя для этого дроны, сообщает BBC. Причиной такого перехода стало стремительное подорожание синтетических удобрений, значительная часть которых импортируется.

Фермер из графства Линкольншир Эндрю Уорд применил новую технологию для подкормки озимой пшеницы и назвал ее значительным технологическим шагом вперед.

Рост стоимости удобрений связывают с нестабильностью на Ближнем Востоке. Из-за войны и проблем с логистикой поставки агрохимии стали дороже, что непосредственно влияет на себестоимость производства продовольствия.

Дроны помогают экономить и точнее работать на полях

Молочный фермер и сертифицированный пилот дронов Фрейзер Блур из Северного Шропшира рассказывает, что в последнее время количество заказов на внесение водорослей существенно возросло.

Его беспилотник с размахом крыльев 2,4 метра способен переносить до 50 килограммов жидких водорослей за один вылет. Перед внесением дрон сканирует и создает карту поля, определяя участки, которые требуют большего или меньшего количества препарата. По словам Ворда, такая система помогает минимизировать перерасход и работать эффективнее.

Фермеры сейчас имеют большие трудности с прибыльностью, поэтому точное внесение ресурсов становится особенно важным,

– отмечает аграрий.

Озимую пшеницу, которую подпитывали таким способом, обычно используют для производства хлеба, сухих завтраков и печенья.

Война и логистика усиливают кризис на рынке удобрений

По данным Организации Объединенных Наций, около трети мировых поставок удобрений – в частности карбамида, калия, аммиака и фосфатов – традиционно проходят через Ормузский пролив. Нарушение судоходства в этом регионе вызывает беспокойство относительно доступности агрохимии в мире.

В Национальном фермерском союзе Великобритании признают, что химические удобрения и в дальнейшем будут оставаться важными для масштабного производства пищи, однако аграрии открыты к альтернативным решениям.

Производители удобрений из морских водорослей также говорят о резком росте спроса. Один из переработчиков, Дэйв Эдвардс, сообщил, что после начала войны количество обращений увеличилось на 20–30%.

Обратите внимание! Хотя использование водорослей в качестве удобрения не является новой практикой, сейчас оно получило новый импульс. Несмотря на дискуссии о влиянии их сбора на морскую экосистему, сторонники технологии отмечают: природные удобрения могут стать важным элементом продовольственной безопасности и уменьшения зависимости от дорогого импорта.

ЕС готовит экстренную помощь своим фермерам из-за резкого подорожания удобрений

В ЕС же решили решать проблему нехватки удобрений на уровне Еврокомиссии с помощью централизованного накопления.

ЕС рассматривает возможность создания резервов удобрений и оказания финансовой помощи фермерам из-за роста цен на удобрения, вызванного подорожанием энергоносителей и нестабильностью поставок.

Еврокомиссия планирует представить проект новой стратегии по удобрениям, включающий мониторинг рынка, создание стратегических запасов и использование органических альтернатив.

Для поддержки производителей удобрений ЕС также может пересмотреть правила системы торговли квотами на выбросы. Среди вариантов – медленнее отмены бесплатных квот для предприятий, которые производят органические или низкоуглеродистые удобрения.