Дорогі добрива змушують фермерів шукати альтернативи

Британські аграрії дедалі активніше застосовують морські водорості для підживлення культур, використовуючи для цього дрони, повідомляє BBC. Причиною такого переходу стало стрімке подорожчання синтетичних добрив, значна частина яких імпортується.

Фермер із графства Лінкольншир Ендрю Ворд застосував нову технологію для підживлення озимої пшениці та назвав її значним технологічним кроком уперед.

Зростання вартості добрив пов'язують із нестабільністю на Близькому Сході. Через війну та проблеми з логістикою поставки агрохімії стали дорожчими, що безпосередньо впливає на собівартість виробництва продовольства.

Дрони допомагають економити та точніше працювати на полях

Молочний фермер і сертифікований пілот дронів Фрейзер Блур із Північного Шропширу розповідає, що останнім часом кількість замовлень на внесення водоростей суттєво зросла.

Його безпілотник із розмахом крил 2,4 метра здатен переносити до 50 кілограмів рідких водоростей за один виліт. Перед внесенням дрон сканує та створює карту поля, визначаючи ділянки, які потребують більшої або меншої кількості препарату. За словами Ворда, така система допомагає мінімізувати перевитрати та працювати ефективніше.

Фермери зараз мають великі труднощі з прибутковістю, тому точне внесення ресурсів стає особливо важливим,

– зазначає аграрій.

Озиму пшеницю, яку підживлювали таким способом, зазвичай використовують для виробництва хліба, сухих сніданків і печива.

Війна та логістика посилюють кризу на ринку добрив

За даними Організації Об'єднаних Націй, близько третини світових поставок добрив – зокрема карбаміду, калію, аміаку та фосфатів – традиційно проходять через Ормузьку протоку. Порушення судноплавства в цьому регіоні викликає занепокоєння щодо доступності агрохімії у світі.

У Національній фермерській спілці Великої Британії визнають, що хімічні добрива й надалі залишатимуться важливими для масштабного виробництва їжі, однак аграрії відкриті до альтернативних рішень.

Виробники добрив із морських водоростей також говорять про різке зростання попиту. Один із переробників, Дейв Едвардс, повідомив, що після початку війни кількість звернень збільшилася на 20–30%.

Зверніть увагу! Хоча використання водоростей як добрива не є новою практикою, нині воно отримало новий імпульс. Попри дискусії щодо впливу їхнього збору на морську екосистему, прихильники технології наголошують: природні добрива можуть стати важливим елементом продовольчої безпеки та зменшення залежності від дорогого імпорту.

ЄС готує екстрену допомогу своїм фермерам через різке подорожчання добрив

В ЄС же вирішили розв'язувати проблему нестачі добрив на рівні Єврокомісії за допомогою централізованого накопичення.

ЄС розглядає можливість створення резервів добрив та надання фінансової допомоги фермерам через зростання цін на добрива, спричинене подорожчанням енергоносіїв і нестабільністю поставок.

Єврокомісія планує представити проєкт нової стратегії щодо добрив, що включає моніторинг ринку, створення стратегічних запасів та використання органічних альтернатив.

Для підтримки виробників добрив ЄС також може переглянути правила системи торгівлі квотами на викиди. Серед варіантів – повільніше скасування безкоштовних квот для підприємств, які виробляють органічні або низьковуглецеві добрива.