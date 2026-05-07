Виробники добрив різко збільшили продажі

Світові виробники мінеральних добрив фіксують стрімке зростання доходів на тлі загострення ситуації навколо Ірану та перебоїв у глобальних ланцюгах постачання, повідомляє Bloomberg. Компанії CF Industries Holdings Inc. і Nutrien Ltd. повідомили майже про 20-відсоткове зростання продажів у останньому кварталі.

Особливо різко подорожчали азотні добрива, які активно використовують американські фермери для вирощування кукурудзи та сої. На цьому тлі прибуток CF Industries у розрахунку на акцію зріс більш ніж удвічі порівняно з минулим роком. У канадської Nutrien скоригований прибуток на акцію збільшився більш ніж у чотири рази.

У компаніях пояснюють, що ринок ще до початку конфлікту перебував у стані дефіциту через високий попит та обмежену пропозицію. Війна лише посилила нестачу добрив і продемонструвала вразливість світової системи постачання азоту.

Закриття Ормузької протоки спричинило новий стрибок цін

Найсильніше ринок відреагував після закриття Ормузької протоки – ключового маршруту для транспортування добрив і сировини для їх виробництва. Через це азотні добрива стали одним із найбільш дефіцитних товарів на аграрному ринку.

Аналітики зазначають, що фермери не можуть повністю відмовитися від використання азоту, тому після стабілізації поставок попит залишатиметься високим. Додатковою перевагою для американських виробників стало те, що ціни на природний газ у США зростали повільніше, ніж на інших ринках, що дозволило компаніям збільшити маржу.

Водночас суттєво подорожчали й фосфатні добрива, оскільки через Ормузьку протоку транспортують не лише готову продукцію, а й сірку, необхідну для її виробництва. За даними Bloomberg Green Markets, із кінця лютого гранульований карбамід у Новому Орлеані подорожчав приблизно на 36%, а в Єгипті ціни злетіли більш ніж на 70%.

Без російських постачань: хто наразі забезпечує Україну добривами?

Польські компанії Grupa Azoty та Anwil стали основними постачальниками мінеральних добрив в Україні після виходу російських виробників.

Стійкий попит на добрива в Україні пояснюється значною роллю агросектору в економіці, що забезпечує стабільні позиції польських виробників на ринку.

Експерти прогнозують, що потреба в добривах залишатиметься високою і надалі. Це, своєю чергою, забезпечує польським виробникам сильні позиції на українському ринку в середньостроковій перспективі.