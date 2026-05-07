Производители удобрений резко увеличили продажи

Мировые производители минеральных удобрений фиксируют стремительный рост доходов на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и перебоев в глобальных цепях поставок, сообщает Bloomberg. Компании CF Industries Holdings Inc. и Nutrien Ltd. сообщили почти о 20-процентном росте продаж в последнем квартале.

Смотрите также Затронет и Украину: с чем столкнется мир, если Ормузский пролив не откроют до июля

Особенно резко подорожали азотные удобрения, которые активно используют американские фермеры для выращивания кукурузы и сои. На этом фоне прибыль CF Industries в расчете на акцию выросла более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. В канадской Nutrien скорректированная прибыль на акцию увеличилась более чем в четыре раза.

В компаниях объясняют, что рынок еще до начала конфликта находился в состоянии дефицита из-за высокого спроса и ограниченного предложения. Война только усилила нехватку удобрений и продемонстрировала уязвимость мировой системы поставок азота.

Закрытие Ормузского пролива вызвало новый скачок цен

Сильнее всего рынок отреагировал после закрытия Ормузского пролива – ключевого маршрута для транспортировки удобрений и сырья для их производства. Поэтому азотные удобрения стали одним из самых дефицитных товаров на аграрном рынке.

Аналитики отмечают, что фермеры не могут полностью отказаться от использования азота, поэтому после стабилизации поставок спрос будет оставаться высоким. Дополнительным преимуществом для американских производителей стало то, что цены на природный газ в США росли медленнее, чем на других рынках, что позволило компаниям увеличить маржу.

В то же время существенно подорожали и фосфатные удобрения, поскольку через Ормузский пролив транспортируют не только готовую продукцию, но и серу, необходимую для ее производства. По данным Bloomberg Green Markets, с конца февраля гранулированный карбамид в Новом Орлеане подорожал примерно на 36%, а в Египте цены взлетели более чем на 70%.

Без российских поставок: кто сейчас обеспечивает Украину удобрениями?

Польские компании Grupa Azoty и Anwil стали основными поставщиками минеральных удобрений в Украине после выхода российских производителей.

Устойчивый спрос на удобрения в Украине объясняется значительной ролью агросектора в экономике, что обеспечивает стабильные позиции польских производителей на рынке.

Эксперты прогнозируют, что потребность в удобрениях будет оставаться высокой и в дальнейшем. Это, свою очередь, обеспечивает польским производителям сильные позиции на украинском рынке в среднесрочной перспективе.