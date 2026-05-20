США подняли вопрос белорусских удобрений

Соединенные Штаты, по информации источников, обсуждают с Украиной возможность смягчения ограничений на импорт калийных удобрений из Беларуси, сообщает Bloomberg. Кроме того, Киев якобы просят донести соответствующую позицию и до европейских партнеров.

Калийные удобрения остаются одним из ключевых ресурсов для повышения урожайности, а до введения западных санкций их экспорт был одним из главных источников валютных поступлений для белорусской экономики.

В Вашингтоне считают, что определенное смягчение подходов могло бы создать дистанцию между Минском и Москвой и улучшить диалог с властями Беларуси. Именно такая аргументация, по данным собеседников, звучит во время непубличных переговоров.

Санкции ЕС остаются главным препятствием

В начале года США уже частично ослабили собственные ограничения в отношении белорусских удобрений в рамках договоренностей, которые сопровождались освобождением сотен политических заключенных режимом Александра Лукашенко.

Впрочем, без аналогичных шагов со стороны Европейского Союза эффект таких решений остается ограниченным. После санкций Беларусь потеряла традиционные логистические маршруты через Балтийское море и все больше зависит от российских портов и железной дороги.

Особую роль в этом вопросе играют Польша и Литва, через которые ранее проходил транзит удобрений. В частности, литовский порт Клайпеда долгое время был главным экспортным узлом для белорусского калия.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис признал, что вокруг темы наблюдается дополнительная активность со стороны США. В то же время в Вильнюсе отметили, что это скорее теоретические дискуссии, а не политическое давление.

Европа не спешит менять курс

Литовские власти заявляют, что не планируют менять запрет на транзит белорусских удобрений. Причиной называют как соображения национальной безопасности, так и действующий санкционный режим ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа публично поддержал идею продления санкций, подчеркнув, что режим Лукашенко не изменил своего поведения и продолжает поддерживать Россию. Именно через территорию Беларуси в 2022 году российские войска вторглись в Украину.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский предупредил о риске более глубокого втягивания Минска в войну и возможном использовании белорусской территории для новых угроз. Дополнительное напряжение создает и решение Беларуси провести совместные с Россией внезапные ядерные учения.

После санкций против компании Belaruskali в 2021 году Беларусь переориентировала продажи калия через Россию, что только усилило экономическую зависимость Минска от Кремля. Именно поэтому даже частичное ослабление американских ограничений вряд ли кардинально изменит ситуацию без соответствующих решений Европейского Союза, а признаков готовности ЕС пересматривать свою позицию пока нет.

ЕС готовит экстренную помощь своим фермерам из-за резкого подорожания удобрений

В то же время Европейский Союз рассматривает возможность создания резервов удобрений и дополнительной поддержки фермеров из-за резкого роста цен. Причиной нового кризиса стали подорожание энергоносителей и нестабильность поставок на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Еврокомиссия планирует представить проект новой стратегии по удобрениям, включающий мониторинг рынка, создание стратегических запасов и использование органических альтернатив.

Для поддержки производителей удобрений ЕС также может пересмотреть правила системы торговли квотами на выбросы. Среди вариантов – медленнее отмены бесплатных квот для предприятий, которые производят органические или низкоуглеродистые удобрения.