Евросоюз готовит новую стратегию по удобрениям

Европейская комиссия на следующей неделе планирует представить проект новой стратегии по удобрениям, сообщает Bloomberg. Документ предусматривает ряд шагов для стабилизации рынка после очередного резкого скачка цен в Европе.

Причиной обострения ситуации стала зависимость ЕС от импорта природного газа и аммиака, которые являются ключевыми компонентами для производства удобрений. Дополнительное давление на рынок создают высокие цены на энергоносители и последствия конфликта на Ближнем Востоке.

В Еврокомиссии опасаются, что подорожание удобрений может заставить фермеров сокращать их использование. Это, свою очередь, создает риски для урожайности и качества сельскохозяйственных культур.

Фермерам могут предоставить экстренную финансовую поддержку

В проекте стратегии Еврокомиссия предлагает предоставить наиболее пострадавшим аграриям финансовую помощь через имеющиеся кризисные механизмы ЕС.

В частности, Брюссель планирует мобилизовать дополнительные средства из бюджета Евросоюза для увеличения аграрного резерва. Это позволит оперативно поддержать фермеров в период высоких затрат на производство.

В документе также отмечается, что ЕС продолжит мониторинг внутреннего и мирового рынка удобрений и готов рассматривать новые торговые меры для расширения доступа к продукции от различных поставщиков.

По данным Еврокомиссии, только в апреле цены на азотные удобрения в ЕС выросли на 40% по сравнению с декабрем.

В ЕС задумались о создании запасов удобрений

Одним из возможных решений в Евросоюзе называют создание стратегических запасов удобрений и сырья для их производства. Речь идет о формировании минимальных или сезонных резервов, а также механизмы совместных закупок.

Кроме этого, в Брюсселе планируют активнее использовать органические альтернативы. В частности, рассматривается возможность широкого применения дигестата – остатков органических отходов после производства биогаза.

Для поддержки производителей удобрений ЕС также может пересмотреть правила системы торговли квотами на выбросы. Среди вариантов – медленнее отмена бесплатных квот для предприятий, которые производят органические или низкоуглеродистые удобрения.

Ранее сообщалось, что мировой рынок удобрений переживает новую волну ценового скачка из-за войны вокруг Ирана и проблем с логистикой. Крупнейшие производители уже фиксируют резкий рост продаж и прибыли на фоне дефицита азотных удобрений.

Вступление в ЕС может стоить аграриям сотни евро на гектар: в Раде бьют тревогу

Кстати, в ЕС не спешат предоставлять гарантии по поддержке украинских фермеров в случае вступления Украины в ЕС. Несмотря на это украинский парламент стремится получить как можно лучшие условия для отечественных аграриев.

Украина должна получить автоматический доступ к дотациям ЕС после вступления, чтобы избежать значительных затрат аграриев на адаптацию к стандартам ЕС.

Отсутствие субсидий может привести к усилению конкуренции с европейскими производителями, угрожая малому и среднему агробизнесу в Украине.

Наибольший риск касается малого и среднего агробизнеса, который не выдержит конкуренции с производителями из ЕС, в частности польскими компаниями в молочном секторе и пищевой промышленности.