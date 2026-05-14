Хлопчатник снова начинают выращивать в Украине

В Украине постепенно возрождают выращивание хлопчатника – культуры, которая имеет важное значение для текстильной и оборонной промышленности, сообщает "Суспільне". Первые экспериментальные посевы в Одесской области показали, что хлопчатник можно успешно выращивать в южных регионах страны.

В 2026 году к этому направлению планирует присоединиться и Николаевщина. В области намерены засеять хлопчатником 8 гектаров, а в одном из семенных хозяйств уже высеяли первый гектар культуры.

Выращивание хлопчатника поддерживает государственная программа, которая действует с 2025 года. Она предусматривает выплату 10 тысяч гривен за каждый гектар посевов.

Аграрии видят перспективу в новой культуре

Директор хозяйства Надежда Иванова рассказала, что предприятие регулярно экспериментирует с нишевыми культурами. По ее словам, интерес к хлопчатнику вырос из-за изменения климата и перспективы развития внутреннего рынка текстиля.

Уже открыта фабрика и будет производство украинского текстиля. Хочется попробовать и отработать свою технологию,

– отметила она.

Ученые также активно работают с новой для Украины культурой. Доктор сельскохозяйственных наук Вера Боровик сообщила, что хлопок впервые в Украине высеяли по технологии no-till.

На полях испытывают три сорта культуры – два иностранных и украинский сорт Подозерский-4. По словам ученого, в неполивных условиях уже удалось получить урожайность 3,2 тонны сырца с гектара.

Главный вызов – сбор урожая

Несмотря на положительные результаты выращивания, аграрии сталкиваются с техническими трудностями. Основной проблемой остается отсутствие специализированной техники для уборки хлопчатника.

Агроном Василий Сюрченко объясняет, что культура созревает неравномерно, поэтому механизированный сбор является критически важным для больших площадей.

Если нет комбайна, собирать будем вручную. Нам нужен механизированный сбор урожая,

– подчеркнул он.

В то же время фермеры убеждены, что в случае расширения посевов и подтверждения экономической перспективности культуры технические вопросы постепенно удастся решить.

Украинские аграрии прошли экватор посевной: за неделю плюс 1,2 миллиона гектаров

Кстати, посевная основных культур в течение последней недели существенно ускорилась.

По состоянию на 12 мая украинские аграрии засеяли 63% от запланированных площадей яровых зерновых и зернобобовых культур, в частности 2,4 миллиона гектаров кукурузы.

Лидерами по темпам сева является Полтавская, Кировоградская, Винницкая и Житомирская области, а на Волыни завершили сев ранних яровых и продолжают посев кукурузы и сои.

Сейчас на Волыни продолжается сев кукурузы на зерно. Аграрии уже засеяли 36 тысяч гектаров из запланированных 65 тысяч гектаров. Также до конца недели хозяйства планируют начать посев гречихи и проса. Под гречиху в этом году в области отвели 2 тысячи гектаров.