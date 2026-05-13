В Раде призвали добиваться субсидий ЕС для украинских фермеров

Заместитель председателя аграрного комитета Верховной Рады Степан Чернявский заявил, что правительство должно настаивать на включении украинских фермеров в систему дотаций ЕС в рамках Общей сельскохозяйственной политики Евросоюза (CAP) сразу после вступления Украины, сообщает AgroPolit.com. По словам народного депутата, отказ от такой поддержки может стать серьезным ударом для мелких и средних аграриев.

Он прокомментировал заявление вице-премьер-министра Тараса Качки о возможности временной отсрочки получения Украиной субсидий ЕС.

Степан Чернявский Народный депутат, заместитель председателя аграрного комитета Верховной Рады По моему мнению, этого нельзя делать. Мы должны наоборот сегодня думать об украинских чувствительных аграрных группах и их сохранении в процессе евроинтеграции. Такая группа – это фермеры.

Специалист добавил, что евроинтеграция остается стратегическим курсом Украины, однако процесс вхождения в европейский рынок должен быть безопасным для украинских производителей.

Аграриям придется потратить до 180 евро на гектар

По оценкам депутата, без финансовой поддержки ЕС украинские фермеры будут вынуждены самостоятельно тратить от 150 до 180 евро на каждый гектар земли для внедрения европейских стандартов производства.

Речь идет о техническом переоснащении хозяйств, модернизацию производственных процессов и адаптацию к нормам ЕС. В условиях войны и послевоенного восстановления такие расходы могут стать непосильными для многих хозяйств.

Для этого существуют дотации ЕС, которые и должны стать мостом для фермеров, чтобы они стали надежным звеном аграрной инфраструктуры Европы,

– пояснил Чернявский.

По его мнению, без поддержки украинские производители не смогут конкурировать с аграриями стран Евросоюза, которые уже получают значительные государственные субсидии.

Украинский рынок могут занять европейские производители

Депутат также предупредил, что отсутствие финансовой поддержки для украинских фермеров может привести к усилению экспансии европейских компаний на внутреннем рынке Украины.

По его словам, наибольший риск касается малого и среднего агробизнеса, который не выдержит конкуренции с производителями из ЕС, в частности польскими компаниями в молочном секторе и пищевой промышленности.

Открывать внутренний рынок без поддержки ЕС для украинских фермеров нельзя, потому что это будет банальная сдача внутреннего рынка и уничтожение малого и среднего производства аграрной продукции в Украине,

– заявил Чернявский.

Он напомнил, что в Украине сейчас работает около 50 тысяч фермерских хозяйств, которые являются основой экономической жизни сельских территорий и важной составляющей продовольственной безопасности страны.

Какие дотации получают польские фермеры?

В качестве примера можно привести то, что Европейская комиссия предложила выделить Польше более 24,5 миллиарда евро в рамках нового бюджета ЕС на 2028 – 2034 годы. Речь идет о средствах на поддержку сельского хозяйства и фермерских хозяйств.

Как отмечает Polskie Radio, эта сумма является минимально гарантированным объемом финансирования для аграрного сектора. Окончательное решение будет зависеть от того, поддержат ли предложения Еврокомиссии все страны-члены ЕС единогласно.

Больше всего средств в новом бюджете планируют направить Франции – почти 51 миллиард евро. Далее по объемам финансирования идут Испания, Германия и Италия, каждая из которых может получить более 30 миллиардов евро аграрной поддержки.

Польша в этом рейтинге занимает пятое место. В то же время после 2027 года структура бюджета ЕС изменится: отдельной программы развития сельских территорий больше не будут предусматривать, а система финансирования аграрной политики станет другой.

Фермеры просят включить подержанную технику в программу поддержки прифронтовых территорий

В то же время внутренняя поддержка украинских фермеров от правительства довольно существенная и включает и компенсацию за приобретенную технику. Хотя нынешняя система и имеет ряд недостатков.

Аграрии призывают пересмотреть государственную программу компенсации, чтобы включить поддержку применяемой техники для прифронтовых территорий.

Правительство обновило правила компенсации, позволив возмещения до 40% стоимости техники для хозяйств в зонах боевых действий.

В Правительстве объясняют такие изменения необходимостью поддержать фермеров, которые работают в сложных условиях безопасности, а также стимулировать спрос на продукцию украинского машиностроения. Участие в программе доступно для хозяйств, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре и расположенных в определенных общинах.