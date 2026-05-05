Почему действующая программа не работает для прифронтовых хозяйств?

Всеукраинский аграрный совет обратился к министру экономики Алексею Соболеву с призывом пересмотреть подходы к государственной поддержке агросектора. Причина – нынешняя модель компенсаций покрывает только приобретение новой техники украинского производства.

По словам аграриев, такие условия не соответствуют реалиям хозяйствования вблизи линии боевых действий. В этих регионах техника находится под постоянной угрозой повреждения или уничтожения, поэтому инвестирование в дорогие новые машины часто является экономически неоправданным.

Фермеры отмечают: в нынешних условиях важны не только эффективность, но и способность быстро восстановить производственные процессы после потерь.

Почему аграрии выбирают подержанную технику?

В прифронтовых зонах хозяйства все чаще отдают предпочтение подержанной технике. Она значительно дешевле, а ее потеря не создает критической финансовой нагрузки.

Более того, фермеры нередко покупают несколько единиц такой техники вместо одной новой, чтобы повысить устойчивость к рискам. Подобный подход применяется и в военной сфере, где важную роль играет не только качество, но и скорость замены ресурсов.

В то же время действующие правила не предусматривают компенсации стоимости подержанной техники, что значительно снижает эффективность государственной поддержки для предприятий в зоне повышенной опасности.

Какие изменения предлагают аграрии?

В отраслевом объединении призывают ввести отдельную программу для прифронтовых регионов. Она должна предусматривать частичную компенсацию расходов на приобретение подержанной техники.

При этом фермеры настаивают, что такая поддержка должна распространяться не только на украинские машины, но и на импортную технику. Это позволит аграриям быстрее реагировать на вызовы и обеспечить стабильность производства даже в условиях войны.

Введение гибкого подхода к господдержке, по мнению аграриев, станет ключевым фактором для сохранения хозяйств в наиболее рискованных регионах.

Правительство расширило компенсации для прифронтовых аграриев

Ранее Кабинет Министров Украины обновил правила государственной программы компенсации стоимости сельскохозяйственной техники, сделав акцент на поддержке хозяйств в прифронтовых регионах. Отныне аграрии, у которых не менее 80% земель расположены в зоне боевых действий, могут получить возмещение до 40% стоимости техники и оборудования украинского производства (без налога на добавленную стоимость). Для других производителей сохраняется предыдущий уровень компенсации – 25%.

Правительство объясняет такие изменения необходимостью поддержать фермеров, которые работают в сложных условиях безопасности, а также стимулировать спрос на продукцию украинского машиностроения. Участие в программе доступно для хозяйств, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре и расположенных в определенных общинах.

Кроме того, усовершенствованы правила определения доли украинского производства: теперь в нее могут засчитываться комплектующие собственного изготовления даже из импортного сырья, при условии достаточной переработки. На реализацию программы в 2026 году предусмотрено 1,8 миллиарда гривен, а первые выплаты уже согласованы – более 126 миллионов гривен получат сотни аграриев по поданным ранее заявкам.

