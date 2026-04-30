Заморозки повредили сады, но часть урожая спасена

Председатель ассоциации "Укрсадвинпром" Владимир Печко говорит, что этой весной погодные условия стали серьезным вызовом для украинских садоводов, сообщает Delo.ua. В ряде регионов температура опускалась до минус шести градусов Цельсия, что негативно повлияло на плодовые культуры.

Как отметил специалист, наибольшие потери понесли Закарпатье, южные и центральные области. В то же время ситуация не является критической по всей стране: часть садов смогла выдержать волны похолодания.

Важно! По предварительным оценкам, около 50 процентов урожая черешни в Украине все же может быть сохранено. Это позволяет избежать полного провала сезона, хотя потери остаются значительными.

Риски остаются, а цены могут вырасти

Дополнительной проблемой для садоводов стало ухудшение условий опыления. Из-за холодной погоды пчелы остаются малоподвижными, тогда как для нормального процесса нужна температура не ниже +15 градусов Цельсия.

В западных регионах, в частности на Львовщине, сады сейчас активно цветут. Однако риск повторных заморозков в мае сохраняется, что может еще больше повлиять на конечные объемы урожая.

Обратите внимание! Эксперты уже предупреждают о возможном подорожании черешни. Из-за потери урожая и роста затрат производителей цены в новом сезоне могут вырасти на 30 – 50 процентов по сравнению с прошлым годом.

Абрикосы и персики под угрозой: в Украине прогнозируют высокие цены из-за холодов

Украина может столкнуться с дефицитом абрикосов и персиков дефицитом абрикосов и персиков из-за длительных холодов, уничтоживших значительную часть урожая в центральных и южных регионах.

Цены на эти фрукты могут вырасти от 20 до 80 процентов из-за недостаточных объемов импорта из Турции, Греции, Испании и Молдовы.

Таким образом, украинский рынок фруктов в 2026 году рискует столкнуться не только с нехваткой продукции, но и с существенным повышением цен для потребителей.