Заморозки пошкодили сади, але частину врожаю врятовано

Голова асоціації "Укрсадвинпром" Володимир Печко говорить, що цієї весни погодні умови стали серйозним викликом для українських садівників, повідомляє Delo.ua. У низці регіонів температура опускалася до мінус шести градусів Цельсія, що негативно вплинуло на плодові культури.

Дивіться також Імпорт обвалив ринок: полуниця дешевшає ще до старту сезону

Як зазначив фахівець, найбільших втрат зазнали Закарпаття, південні та центральні області. Водночас ситуація не є критичною по всій країні: частина садів змогла витримати хвилі похолодання.

Важливо! За попередніми оцінками, близько 50 відсотків врожаю черешні в Україні все ж може бути збережено. Це дозволяє уникнути повного провалу сезону, хоча втрати залишаються значними.

Ризики залишаються, а ціни можуть зрости

Додатковою проблемою для садівників стало погіршення умов запилення. Через холодну погоду бджоли залишаються малорухливими, тоді як для нормального процесу потрібна температура не нижче +15 градусів Цельсія.

У західних регіонах, зокрема на Львівщині, сади наразі активно цвітуть. Проте ризик повторних заморозків у травні зберігається, що може ще більше вплинути на кінцеві обсяги врожаю.

Зверніть увагу! Експерти вже попереджають про можливе подорожчання черешні. Через втрати врожаю та зростання витрат виробників ціни в новому сезоні можуть зрости на 30 – 50 відсотків порівняно з минулим роком.

Абрикоси та персики під загрозою: в Україні прогнозують високі ціни через холоди

Україна може зіткнутися з дефіцитом абрикосів і персиків через тривалі холоди, що знищили значну частину врожаю в центральних та південних регіонах.

Ціни на ці фрукти можуть зрости від 20 до 80 відсотків через недостатні обсяги імпорту з Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови.

Таким чином, український ринок фруктів у 2026 році ризикує зіткнутися не лише з браком продукції, а й із суттєвим підвищенням цін для споживачів.