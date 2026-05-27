Української черешні вистачить для внутрішнього ринку

В Україні цього літа очікують достатню кількість черешні вітчизняного виробництва, а вартість ягоди в сезон може становити близько 100 – 150 гривень за кілограм, повідомляє "УНІАН". Такий прогноз озвучила завідувачка селекційно-технологічного відділу Інституту садівництва Національної академії аграрних наук, докторка сільськогосподарських наук та професорка Олена Кіщак.

За словами експертки, Україна традиційно входить до числа провідних світових виробників черешні. Подібно до Туреччини, яка є найбільшим виробником цієї культури, середня ціна під час масового надходження врожаю зазвичай перебуває в межах 2 – 3 доларів США за кілограм.

Весняні погодні умови негативно вплинули на врожайність багатьох плодоовочевих культур, однак ситуація з черешнею виявилася менш критичною.

Основні виробники уникли сильних заморозків

Після тимчасової окупації Криму та частини Запорізької й Херсонської областей ключовими регіонами вирощування черешні та абрикосів стали Одеська і Дніпропетровська області. Саме звідти, за інформацією Інституту садівництва, надходять позитивні сигнали щодо майбутнього врожаю.

Олена Кіщак зазначає, що в цих регіонах не зафіксували руйнівних весняних заморозків, які могли б суттєво скоротити обсяги виробництва. Тому внутрішній ринок має отримати достатню кількість плодів власного походження.

Фахівчиня також наголошує, що продавці змушені враховувати фінансові можливості населення. Оскільки плодово-ягідна продукція швидко псується, ринкові ціни формуватимуться насамперед відповідно до реальної купівельної спроможності споживачів.

Чому рання черешня коштує тисячі гривень

Рекордні ціни на ранню черешню, яку продають в Україні по 1,8 – 2,5 тисячі гривень за кілограм, пов’язані переважно з імпортом продукції. Йдеться насамперед про ранні сорти з Іспанії, яка є одним із головних постачальників черешні до країн Європейського Союзу.

За словами Кіщак, у самій Іспанії така ягода коштує від 25 євро за кілограм. Після додавання витрат на транспортування в Україну та торговельної націнки формується нинішня висока ціна.

Водночас імпортна продукція вже поступово дешевшає. Зокрема, на київському гуртовому ринку "Столичний" станом на 19 травня черешню ранніх сортів із Греції продавали по 1 – 1,3 тисячі гривень за кілограм. З появою на ринку середньо-ранніх та середніх сортів, а також української продукції, ціни мають стабілізуватися.

Професорка нагадала, що схожа ситуація спостерігалася і торік, коли навесні також прогнозували різке подорожчання. У підсумку українські садівники забезпечили ринок якісною черешнею за ціною 75 – 150 гривень за кілограм, що навіть зменшило потребу у великих поставках із Туреччини та Узбекистану.